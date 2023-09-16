Читательница: введут ли при переходе на эстонский ставку помощника учителя?

Также хочу узнать, будут ли в связи с нововведениями в эстонских школах помощники учителей? В Латвии, например, вводят должность помощника учителя в школах, чтобы дети, которые не все понимают на уроке, могли переспросить что-то на родном языке, а учителю не приходилось бы постоянно отвлекаться и все разъяснять.

Ведь когда у учителя 25–30 детей, сложно уделить внимание всем. В итоге кто-то что-то не понял, не записал, не успел… Тем более, что преподавание будут после перехода вести на неродном для ребенка языке! Тут надо и язык пытаться понять, и новую тему заодно.

А когда есть помощник учителя, он может подойти, помочь ребенку, что-то тихонько разъяснить. И учителю потом не надо оставаться на дополнительные консультации, и родителям детей не нужно нанимать потом за свои деньги репетиторов. Я считаю, что помощники учителя нужны и в Эстонии. Будут ли и у нас вводить такую должность?

От редакции:

„Переход на эстоноязычное образование начнется в детских садах, 1-х и 4-х классах в 2024 году и, согласно коалиционному соглашению, продлится до 2030 года, – отвечает Айре Койк, советник по коммуникации Министерства образования и науки Эстонии. – Это означает, что в сентябре 2024 года перейдут на обучение на эстонском языке 1-е и 4-е классы. В сентябре 2025 года добавятся новые 1-е и 4-е классы, а те, кто перешел на эстоноязычное образование годом ранее, продолжат обучение во 2-м и 5-м классах. В сентябре 2026 года добавятся новые 1-е и 4-е классы, а затем изучение эстонского языка будет происходить уже в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м и 6-м классах и т. д.“.

Койк добавляет, что допускается переход на эстоноязычное образование в большем объеме и быстрее, чем того требует закон, т. е. с участием большего количества классов, если такая возможность имеется. Иными словами, если какой-то класс готов перейти на образование на эстонском, он может сделать это и раньше установленного графика.