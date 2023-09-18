1000 евро до зарплаты: где быстро взять деньги на непредвиденные расходы?

Чтобы сдать что-то в ломбард, поясняет Морозов, нужен удостоверяющий личность действующий документ с фотографией – паспорт (даже иностранный), ID-карта, водительские права.

„Сегодня, допустим, это 30 евро за грамм. Ломбард обычно дает на 2 евро меньше. Если цепочка у вас 100 граммов, за нее можно выручить 280 евро, – говорит Кирилл Морозов. – Но опять же важно, кто принес, какие документы есть на изделие. Не у всех мы можем принять вещь. Если мужчина, например, принес женскую цепочку, возникает резонный вопрос: откуда она у него? Мы не возьмем“.

Стоимость золота, по словам представителя ломбарда, рассчитывают по ценам биржи, которые можно посмотреть, например, на сайте Tavid.

„Чтобы получить 1000 евро, нужно заложить дорогую вещь – например, массивную золотую цепочку. Даже за электронику такую сумму не получить разом, если только за несколько вещей. Обычно мы оцениваем электронику в треть от рыночной стоимости. Если есть чек о покупке, гарантия еще действует – до половины. Рыночная стоимость – это не та сумма, за которую человек купил товар. Например, он мог приобрести телефон за 1500 евро, но сейчас на сайте с объявлениями он стоит 800. 800 – это рыночная стоимость. И именно от нее мы считаем одну треть или половину, – объясняет Морозов. – Аналогичная схема расчета применяется также к другой технике и электронике“.

Кирилл Морозов, совладелец ломбардов A-PANT OÜ, говорит, что обычно к ним приходят, чтобы выручить небольшие суммы – пять, семь, 15, 30 евро…

Перефразируя выражение из известного мультфильма, чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно продать что-нибудь ненужное. Именно на этом принципе основана работа ломбардов – вы сдаете вещь, получаете за нее деньги, затем либо оставляете ее в ломбарде, либо выкупаете спустя время за ту же сумму плюс процент.

Для примера мы решили взять сумму в 1000 евро. И рассмотреть разные варианты, где их можно получить. Самое главное – сколько человек при этом переплатит?

„При рассмотрении заявок мы используем как автоматизированные процессы, так и принимаем решения вручную. Скорость принятия решения зависит от того, сколько заявок на данный момент одновременно рассматривают, а также от клиента. Например, может потребоваться дополнительная консультация. В целом, клиенты получают на свои запросы быстрый ответ“, – говорит Рейнхольд Мутли.

Ставка по малому кредиту, продолжает Мутли, – от 9,9%, а минимальная сумма – 300 евро. Он отмечает, что в Swedbank нет скрытых комиссий – например, ежемесячной платы за обслуживание. Кроме того, кредит можно погасить досрочно, за это плату не взимают. Золотые клиенты могут получить кредитную карточку и малый кредит на льготных условиях.

„Если человеку нужна дополнительная сумма в 1000 евро, то ему подойдет как малый кредит, так и кредитная карточка. Все зависит от того, на какие цели человек планирует использовать эту сумму, – комментирует руководитель отдела малого финансирования Swedbank Рейнхольд Мутли. – Например, если речь идет о путешествии, то стоит обратить внимание на кредитные карты, так как некоторые из них предлагают страхование путешествий. Процентные ставки по кредитным карточкам – от 14%. В зависимости от их типа варьируется и минимальный кредитный лимит“.

Банк и предлагают взять в долг двумя способами – можно оформить кредит ную карту или заключить кредитный договор. Условия у каждого продукта в каждом финансовом учреждении разные, поэтому стоит заранее изучить все варианты и просчитать, что получится выгоднее.

„Договор заключаем минимум на пять, максимум на 30 дней. После этого человек должен либо выкупить вещь, либо продлить договор, заплатив процент. На суммы более 1000 евро мы берем около 5% в месяц. Но проценты зависят от суммы и от срока. Причем в одних ломбардах выгоднее закладывать вещи на короткий срок, а в других – наоборот. Надо изучать условия“, – добавляет Кирилл Морозов.

Татрик предупреждает, что перед подписанием кредитного договора каждый человек должен тщательно обдумать, как и когда он сможет погасить кредит. Также полезно заранее рассчитать годовую процентную ставку – это поможет понять, насколько дорогим будет кредит. А сравнение ставок для разных кредитов – принять более обоснованное решение.

„Плата за заключение договора на малый кредит, автокредит, кредит на ремонт и кредит на путешествие составляет 2% от суммы или минимум 35 евро, за исключением случаев, когда это предложение по кампании – тогда плату за договор обычно не взимают, – отмечает Катре Татрик. – Coop Pank перечисляет деньги на счет после подписания договора и, при необходимости, установления личности человека. Скорость поступления средств может зависеть от того, в каком банке открыт счет заемщика. Как правило, деньги поступают на счет либо в тот же, либо на следующий рабочий день после заключения договора. На расчетный счет в Coop Pank деньги поступают быстрее“.

По словам Татрик, заявление на получение малого кредита, автокредита, кредита на ремонт и кредита на путешествие могут подать граждане Эстонии, достигшие 18-летнего возраста, а также иностранные граждане, проживающие в Эстонии и имеющие действующий вид на жительство или право на проживание. Хорошая кредитная история – обязательное условие для получения нового кредита.

„Все эти кредиты можно взять на срок от 6 до 120 месяцев, а их досрочное погашение бесплатно для заемщика, – добавляет Татрик. – Максимальная сумма кредита зависит от доходов и обязательств заемщика, а ежемесячный платеж, среди прочего, – от суммы займа и срока, на который он взят. Кредитный калькулятор на сайте Coop Pank поможет удобно рассчитать ежемесячные платежи для разных сумм и сроков кредита“.

Менеджер по коммуникации Coop Pank Катре Татрик отмечает, что у них без залога можно взять взаймы 300–25 000 евро различными способами: процентные ставки по автокредиту и кредиту на ремонт – от 6,9%, а процентные ставки по малому кредиту и кредиту на путешествие – от 7,9%.

„Стоимость кредитной ставки показывает фактическую общую годовую стоимость кредита. Она отображается в процентах – чем ниже процент, тем дешевле кредит, – объясняет представитель Coop Pank. – Мы также призываем всех заемщиков пользоваться страхованием кредита, которое поможет в случае, если заемщик станет нетрудоспособным в результате несчастного случая или болезни, потеряет работу или временно не сможет работать из-за своей болезни или болезни своего ребенка. В случае смерти заемщика страховая фирма выплачивает кредитору остаток кредита, чтобы обязательство не легло на наследников“.

Катре Татрик добавляет, что подать заявку на получение кредитной карты можно на сайте банка, и, если вы хотите, карту отправят вам домой по почте.

Есть ли максимум?

Условия по кредитным картам сильно разнятся даже при сравнении предложений одного банка.

Так, например, в условиях некоторых карт подразумевается, что кредитный лимит используют при первой возможности и в полном объеме, а потом его возвращают равными взносами в течение 12 месяцев.

Согласно условиям других карт, кредитный лимит вместе со всеми причитающимися платежами нужно возвращать каждый месяц, и в следующем месяце банк будет снова давать такую же сумму.

В каких-то случаях можно выбрать ежемесячный автоматический возврат в размере от 0 до 100% от кредитного лимита или погашать в удобное время и в удобной сумме.

А иногда в условиях говорится, что использованную сумму кредита вернуть досрочно невозможно, платежи производятся автоматически в обозначенный день. При этом в условиях других карт это можно сделать в любое время.

Читая условия по кредитным картам, можно также увидеть, что в некоторых случаях указывают минимальный процент по кредиту. То есть сколько фактически придется переплатить, вы не узнаете, пока не заключите договор.

В связи с этим возникает вопрос: существует ли какой-то потолок или банк может поставить любой процент, который захочет, и тогда переплата по кредиту может быть и 30%, и 50%, и 100%?