Генсек центристов о вступлении Карилайда в ряды Isamaa: Для меня это неожиданностью не стало

Яанус Карилайд объявил сегодня в социальных сетях, что решил присоединиться к политической партии Isamaa.

Он написал, что состоявшиеся в минувшее воскресенье выборы лидера Центристской партии были для него принципиальным вопросом, и он публично заявлял об этом перед съездом. „Сегодня я подтверждаю, что буду придерживаться своей позиции“, - сказал Карилайд.

В своем посте политик также раскритиковал Михаила Кылварта, недавно избранного новым председателем партии, и отметил, что его прошлые действия показывают, что он действует не в интересах Эстонии. „Эстонский язык и, шире, Эстония как пространство культуры и ценностей не входит в число целей Кылварта“, - сказал Карилайд.

Он считает, что в свете российской агрессии Эстония не нуждается в таком политическом движении, поэтому не считает возможным в нем участвовать.

Карилайд отмечает, что многие члены Центральной партии растеряны, и в такой сложной ситуации необходимо принимать решение, основанное на совести. „Я также призываю других членов Центристской партии сделать свой выбор, исходя из внутреннего убеждения“, - сказал он членам партии. „Справедливо сделать это прямо сейчас, а не откладывать решение на неопределенное будущее“.

Яанус Карилайд решил присоединиться к партии Isamaa, потому что, по его словам, Эстонии нужна положительная альтернатива действующему правительству. Он написал, что Isamaa является разумным выбором для тех, кто не хочет видеть политику только как конфликт между Партией реформ и EKRE, и считает, что может внести свой вклад как для своих избирателей, так и в целом в решение стоящих перед Эстонией задач.

Член Центристской партии и кандидат в председатели Танель Кийк в комментариях к посту выразил сожаление по поводу этого решения, но понимает Карилайда. „Успехов, сил и мудрости Тебе на твоем дальнейшем пути в политике и в жизни в целом!“ - говорится в комментарии Кийка.

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