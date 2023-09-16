Генсек центристов о вступлении Карилайда в ряды Isamaa: Для меня это неожиданностью не стало(7)
Яанус Карилайд, который более 25 лет был членом Центристской партии, сегодня решил присоединиться к партии Isamaa. В качестве причины он назвал избрание председателем Центристской партии Михаила Кылварта и его цели.
Яанус Карилайд объявил сегодня в социальных сетях, что решил присоединиться к политической партии Isamaa.
Он написал, что состоявшиеся в минувшее воскресенье выборы лидера Центристской партии были для него принципиальным вопросом, и он публично заявлял об этом перед съездом. „Сегодня я подтверждаю, что буду придерживаться своей позиции“, - сказал Карилайд.
В своем посте политик также раскритиковал Михаила Кылварта, недавно избранного новым председателем партии, и отметил, что его прошлые действия показывают, что он действует не в интересах Эстонии. „Эстонский язык и, шире, Эстония как пространство культуры и ценностей не входит в число целей Кылварта“, - сказал Карилайд.
Он считает, что в свете российской агрессии Эстония не нуждается в таком политическом движении, поэтому не считает возможным в нем участвовать.
Карилайд отмечает, что многие члены Центральной партии растеряны, и в такой сложной ситуации необходимо принимать решение, основанное на совести. „Я также призываю других членов Центристской партии сделать свой выбор, исходя из внутреннего убеждения“, - сказал он членам партии. „Справедливо сделать это прямо сейчас, а не откладывать решение на неопределенное будущее“.
Яанус Карилайд решил присоединиться к партии Isamaa, потому что, по его словам, Эстонии нужна положительная альтернатива действующему правительству. Он написал, что Isamaa является разумным выбором для тех, кто не хочет видеть политику только как конфликт между Партией реформ и EKRE, и считает, что может внести свой вклад как для своих избирателей, так и в целом в решение стоящих перед Эстонией задач.
Член Центристской партии и кандидат в председатели Танель Кийк в комментариях к посту выразил сожаление по поводу этого решения, но понимает Карилайда. „Успехов, сил и мудрости Тебе на твоем дальнейшем пути в политике и в жизни в целом!“ - говорится в комментарии Кийка.
Урмас Рейнсалу: Карилайд принял правильное решение
Урмас Рейнсалу заявил в пресс-релизе, что рад переходу Карилайда в Isamaa. Он уверен, что его вступление укрепит команду партии как в Рийгикогу, так и в Эстонии в целом.
„Я знаю, что это решение далось нелегко, но в решении Яануса есть смелость и решительность, которых не хватает сегодняшней политике правительства“, - отметил он.
Генсек центристов знала
Аннели Отт, недавно назначенная генеральным секретарем Центристской партии, сказала Delfi, что решение Яануса Карила не стало для нее неожиданностью. Причиной она назвал многолетнее сотрудничество и взаимную симпатию. „Мы уже довольно давно являемся соратниками фракции и партии“, - отметила она.
Отт сообщила, что около 50 членов покинули Центристскую партию после избрания нового председателя. Заявок на присоединение стало меньше. „Эта сейчас эмоции“, - сказал он. Аннели Отт и добавила, что процесс присоединения является более стабильным и мирным, чем процесс выхода.
Она не опровергла заявление Карилайда о том, что многие члены Центристской партии растеряны. Она сказала, что напряженные выборы вызвали разные эмоции, и людям, которые не получили желаемого результата, может потребоваться время, чтобы осмыслить процесс. „Те, кто решил, что не могут идти вперед при таком раскладе, — имеют право на такое решение“, — сказала Отт.
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