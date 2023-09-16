Авторынок оживился: опасаясь введения автоналога, люди массово продают машины
Каким будет автоналог – еще толком не ясно. Но правительство уже четко постановило, что новые поборы для всех автовладельцев введут с 1 июля 2024 года. Вероятно, что придется платить налог и на регистрацию автомобиля – сразу при покупке. Это касается всех машин – и новых, и б/у, которые впервые будут регистрировать в Эстонии. Поэтому, пока еще есть время, жители страны кинулись наводить порядки в своих автопарках – продавать ненужное и приобретать по будущим меркам более выгодное. „МК-Эстония“ узнала, в каком же состоянии сейчас авторынок.
„Всего полгода назад купил почти новый BMW X3. Но вышло так, что он нам уже слишком дорого обходится. А что будет после введения автоналога – непонятно. Решил продать. Но это, оказывается, не так просто, как купить. Рынок сейчас кипит. Предложений много. Продать по той цене, что купил, уже не получается. В итоге я теряю около 3000, которые вложены в этот автомобиль“, – говорит Михаил.
„Решил поменять свой старенький „Мерседес“ 2005 года на что-нибудь посолиднее. Но предлагают только 2000, а сами потом за 4000 продают“, – говорит Николай, опасаясь, что потом и вовсе не сможет продать свой автомобиль.
Выбор расширился
„Статистика смены владельцев показывает, что в последние месяцы перерегистраций было на 8–10% больше, чем в 2022 году. И для покупателей выбор на нашем портале теперь шире“, – говорят представители auto24.ee.
При этом предпочтения покупателей сильно не изменились. Самые просматриваемые на портале марки – это BMW (модели 5, 3 и X5), Volkswagen (Passat и Golf), Audi (A6 и A4), Mercedes-Benz (E-класса и C-класса), Skoda (Octavia и Superb), Volvo (XC90 и XC60). Вдобавок к этому покупатели больше обращают внимание на автоматическую коробку передач и дизельный мотор.
На auto24.ee отмечают, что рынок сейчас активен. Но длительность процесса продаж от этого не страдает.
„Сравнивая с последним „нормальным“ годом – 2019-м, период продаж сейчас обычный или даже более короткий. Сравнение с 2020–2022 годами бессмысленно, поскольку было много факторов, влияющих на авторынок, – новые требования окружающей среды к новым автомобилям, ковид, т. н. кризис чипов, выплаты из пенсионных фондов и т. д.“, – говорят в auto24.
Как и при любой рыночной ситуации, в зависимости от амортизации цена на б/у автомобиль падает – сначала резко, затем замедляется. Хотя бывают и исключения, если автомобиль раритетный.
Конкуренция среди покупателей
„В последние месяцы мы действительно наблюдаем увеличение числа сделок купли-продажи автомобилей. Тенденция такова, что больше продают, чем покупают. Однако предложения и спрос совпадают не всегда. Популярные модели могут быть дефицитом на рынке, в то время как менее популярных автомобилей в продаже может быть много“, – говорит руководитель продаж фирмы Carprof Раймонд Акименко.
Он добавляет, что покупатели сейчас сталкиваются с трудностями при подборе подходящего автомобиля среди множества разнообразных вариантов. Плюс повышенная конкуренция со стороны других покупателей. А это – дополнительные сложности в процессе поиска и выбора идеального автомобиля.
„В настоящее время наибольший спрос наблюдается на автомобили среднего класса в хорошем состоянии. Популярны машины с небольшим пробегом и историей обслуживания, – говорит Акимов. – Сложно однозначно сказать, выгоднее ли в настоящее время покупать или продавать автомобиль. Цены на рынке могут варьироваться в зависимости от множества факторов, включая модель, состояние, спрос и предложение. Однако в перспективе, с введением автоналога, возможны изменения в динамике цен, особенно – на автомобили с большим объемом двигателя и высоким уровнем выбросов. С учетом текущей ситуации, важно проанализировать цены и спрос на конкретные модели, чтобы принимать более обоснованные решения. Также следует учитывать возможные изменения в налогообложении и их влияние на стоимость автомобиля в будущем“.
Как покупатель может снизить цену?
Покупка подержанного автомобиля часто сопряжена с рисками, поскольку не всегда возможно определить, обслуживалось ли транспортное средство и насколько хорошо. Тем не менее, информация о каком-либо аспекте конкретного автомобиля и общие данные о его истории могут способствовать переговорам о лучшей цене.
Таким образом, можно снизить стоимость автомобиля до одной пятой от его первоначальной рекламируемой стоимости. Эксперты из carVertical дают советы, как общаться с продавцами и выйти на руководящую роль в переговорном процессе.
Найдите слабые места автомобиля
Каждая конкретная модель имеет свои слабости, о которых вы должны знать заранее. Ознакомьтесь с онлайн-обзорами именно того автомобиля, который вы хотите купить, чтобы лучше понять возможные технические недочеты. Если вы действительно в восторге от автомобиля, то никогда не показывайте этого продавцу. В противном случае вести с ними дальнейшие переговоры о цене может быть сложно.
Б/у автомобиль даже с самым лучшим внешним видом, скорее всего, имеет недостатки. Ржавчина, неполадки в электронике, изношенные шины, утечки жидкостей, царапины и вмятины относительно легко заметны профессионалам, а иногда – и менее опытным водителям.
После внешнего и внутреннего контроля автомобиля всегда делайте тест-драйв, поскольку он раскрывает больше информации о транспортном средстве, чем что-либо другое. Обязательно протестируйте автомобиль на разных типах местности и на разных скоростях. Попробуйте все передачи, посмотрите, как работают тормоза, вслушайтесь в шум двигателя и подвески.
Даже самые мелкие проблемы, выявленные во время пробного пробега, следует обсудить с продавцом, поскольку это поможет впоследствии договориться об окончательной цене.
История автомобиля в помощь
Продавец всегда знает больше о транспортном средстве, чем покупатель. Это дает ему преимущество в переговорах, но только в том случае, если вы предварительно тщательно не исследовали прошлое автомобиля.
Проверка истории транспортного средства в интернете может предоставить вам данные о мошенничестве с пробегом, авариях, скрытых повреждениях, смене владельца, техническом обслуживании и прочей полезной информации.
„Если покупатель обнаружит какие-либо негативные записи в истории автомобиля или информацию о ДТП с его участием, а также разных несчастных случаев, это может упростить переговоры. Проверка прежней истории подержанного автомобиля – важный шаг, и если его не сделать, то это может привести к переплате за автомобиль в плохом состоянии“, – говорит автомобильный эксперт и представитель carVertical Матас Бузелис.
Статистика показывает: у 15,2% всех подержанных автомобилей, проверенных через carVertical, были изменены показания пробега. В то время как более половины (52,3%) имели в регистре информацию о ДТП с их участием.
С дилерами сложнее договориться
С частными продавцами вести переговоры гораздо проще, чем с профессиональными дилерами. Поскольку добросовестные предприятия, торгующие автомобилями в качестве основного вида деятельности, сами контролируют автомобили перед продажей. Они уже знают, сколько стоит конкретная модель, и могут отказаться от снижения цены. Однако это не означает, что с ними вообще невозможно вести переговоры.
„К сожалению, на сделки с подержанными автомобилями не распространяется ни одна магическая универсальная скидка. Если у автомобиля – разумная цена, то снизить ее практически невозможно. Однако в зависимости от состояния автомобиля и начальной цены вы все же можете выторговать скидку в 20%“, – поясняет Бузелис.
Даже если продавец согласен снизить цену, некоторые автомобили просто не стоит покупать. Перед сделкой нужно оценить все долгосрочные перспективы и учесть возможные затраты на техническое обслуживание и остаточную стоимость транспортного средства через несколько лет, если возникнет желание продать автомобиль.
Никто не хочет приобретать похитителя денег, который потом будет невозможно продать.