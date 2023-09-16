МК Эстония
16.09.2023, 21:36

Авторынок оживился: опасаясь введения автоналога, люди массово продают машины

 
Авторынок Кадака
Авторынок Кадака
ФОТО: Photographer: Marek Paju, ph: +372 53035537 | "МК-Эстония"

Каким будет автоналог – еще толком не ясно. Но правительство уже четко постановило, что новые поборы для всех автовладельцев введут с 1 июля 2024 года. Вероятно, что придется платить налог и на регистрацию автомобиля – сразу при покупке. Это касается всех машин – и новых, и б/у, которые впервые будут регистрировать в Эстонии. Поэтому, пока еще есть время, жители страны кинулись наводить порядки в своих автопарках – продавать ненужное и приобретать по будущим меркам более выгодное. „МК-Эстония“ узнала, в каком же состоянии сейчас авторынок.

„Всего полгода назад купил почти новый BMW X3. Но вышло так, что он нам уже слишком дорого обходится. А что будет после введения автоналога – непонятно. Решил продать. Но это, оказывается, не так просто, как купить. Рынок сейчас кипит. Предложений много. Продать по той цене, что купил, уже не получается. В итоге я теряю около 3000, которые вложены в этот автомобиль“, – говорит Михаил.

„Решил поменять свой старенький „Мерседес“ 2005 года на что-нибудь посолиднее. Но предлагают только 2000, а сами потом за 4000 продают“, – говорит Николай, опасаясь, что потом и вовсе не сможет продать свой автомобиль.

Выбор расширился

„Статистика смены владельцев показывает, что в последние месяцы перерегистраций было на 8–10% больше, чем в 2022 году. И для покупателей выбор на нашем портале теперь шире“, – говорят представители auto24.ee.

При этом предпочтения покупателей сильно не изменились. Самые просматриваемые на портале марки – это BMW (модели 5, 3 и X5), Volkswagen (Passat и Golf), Audi (A6 и A4), Mercedes-Benz (E-класса и C-класса), Skoda (Octavia и Superb), Volvo (XC90 и XC60). Вдобавок к этому покупатели больше обращают внимание на автоматическую коробку передач и дизельный мотор.

На auto24.ee отмечают, что рынок сейчас активен. Но длительность процесса продаж от этого не страдает.

„Сравнивая с последним „нормальным“ годом – 2019-м, период продаж сейчас обычный или даже более короткий. Сравнение с 2020–2022 годами бессмысленно, поскольку было много факторов, влияющих на авторынок, – новые требования окружающей среды к новым автомобилям, ковид, т. н. кризис чипов, выплаты из пенсионных фондов и т. д.“, – говорят в auto24.

Как и при любой рыночной ситуации, в зависимости от амортизации цена на б/у автомобиль падает – сначала резко, затем замедляется. Хотя бывают и исключения, если автомобиль раритетный.

Конкуренция среди покупателей

„В последние месяцы мы действительно наблюдаем увеличение числа сделок купли-продажи автомобилей. Тенденция такова, что больше продают, чем покупают. Однако предложения и спрос совпадают не всегда. Популярные модели могут быть дефицитом на рынке, в то время как менее популярных автомобилей в продаже может быть много“, – говорит руководитель продаж фирмы Carprof Раймонд Акименко.

Он добавляет, что покупатели сейчас сталкиваются с трудностями при подборе подходящего автомобиля среди множества разнообразных вариантов. Плюс повышенная конкуренция со стороны других покупателей. А это – дополнительные сложности в процессе поиска и выбора идеального автомобиля.

„В настоящее время наибольший спрос наблюдается на автомобили среднего класса в хорошем состоянии. Популярны машины с небольшим пробегом и историей обслуживания, – говорит Акимов. – Сложно однозначно сказать, выгоднее ли в настоящее время покупать или продавать автомобиль. Цены на рынке могут варьироваться в зависимости от множества факторов, включая модель, состояние, спрос и предложение. Однако в перспективе, с введением автоналога, возможны изменения в динамике цен, особенно – на автомобили с большим объемом двигателя и высоким уровнем выбросов. С учетом текущей ситуации, важно проанализировать цены и спрос на конкретные модели, чтобы принимать более обоснованные решения. Также следует учитывать возможные изменения в налогообложении и их влияние на стоимость автомобиля в будущем“.

Комментарии

Банки пока не видят роста ходатайств о лизинге

Рейн Карофельд, член правления SEB Liising.

Сегодня для людей проблема номер один – ставка Euribor. Поскольку она высока, люди откладывают покупку своего нового автомобиля на потом и продлевают выплаты по имеющимся займам.

Мы не спрашиваем наших клиентов, является ли автоналог причиной подачи ходатайства о лизинге, но я могу подтвердить, что количество заявок на лизинг не выросло. И для нас здесь нет связи с автомобильным налогом.

По нашим оценкам, говорить о налоге на автомобили сегодня однозначно рано, потому что ничего не ясно. Кроме того, мы не видим взаимосвязи между автоналогом и условиями выдачи лизинга. Единственное, что, по всей видимости, изменится, – это стоимость имущества, так как с большой долей вероятности в случае новых автомобилей налог на них будет добавлен к цене.

Карин Саар, руководитель сферы лизинга для частных клиентов Swedbank.

Объемы ходатайств остались стабильными, и никакой спешки при покупке автомобиля не видно. Количество досрочно прекращаемых договоров не выросло. Есть клиенты, которые по возможности досрочно закрывают свой договор лизинга из-за возросших процентов, но в целом все остается на обычном уровне.

Лизинг финансирует покупку как новых, так и подержанных автомобилей. Обычно их примерно 50 на 50. Но поскольку доступность новых автомобилей улучшилась, в этом году их доля немного выросла. Из новых автомобилей предпочитают марки Toyota и Skoda. Среди подержанных автомобилей, помимо Toyota и Skoda, популярны BMW, Volvo, Volkswagen. Средняя цена приобретаемого в лизинг транспортного средства – около 30 000 евро, и в основном договор о лизинге заключают на 5 лет.

Окончательные условия уплаты автомобильного налога еще не ясны, но, исходя из имеющейся на данный момент информации, это не меняет условий финансирования. Автомобильный налог должен оплачивать лизингополучатель как ответственный пользователь имущества, и таким образом расходы на него также должны быть учтены. Уже сегодня в договорах прописано, что лизингополучатель должен уплатить все связанные с транспортным средством налоги, платежи и госпошлины.

Эрки Линк, руководитель отдела лизинга LHV.

Налог на автомобиль пока не оказал влияния на стороны лизингового договора. Объемы заявок остаются на обычном уровне. Поведение потребителя в последнее время больше меняется из-за повышения базовой процентной ставки, т. е. еврибора. Сославшись на это, некоторые клиенты, у которых есть сбережения, выразили желание досрочно погасить взятый кредит.

В I и II кварталах этого года изменений в запрашиваемом размере финансирования не произошло. Средняя сумма лизинга остается на уровне 30 000 евро.

Мы видим рост интереса к полностью электрическим автомобилям, но их доля в целом по-прежнему скромна. Если в первом квартале она составляла 4%, то во втором квартале – 8% от всех заявок на транспортные средства. Объем заявок на дизельные автомобили снижается, но их доля по-прежнему высока – 40%. Тем не менее, за квартал она упала на 5%.

Будет ли налог на автомобиль влиять на условия лизинга, пока рано говорить. Это выяснится при уточнении структуры налога и деталей механизма оплаты.

Как покупатель может снизить цену?

Покупка подержанного автомобиля часто сопряжена с рисками, поскольку не всегда возможно определить, обслуживалось ли транспортное средство и насколько хорошо. Тем не менее, информация о каком-либо аспекте конкретного автомобиля и общие данные о его истории могут способствовать переговорам о лучшей цене.

Таким образом, можно снизить стоимость автомобиля до одной пятой от его первоначальной рекламируемой стоимости. Эксперты из carVertical дают советы, как общаться с продавцами и выйти на руководящую роль в переговорном процессе.

Найдите слабые места автомобиля

Каждая конкретная модель имеет свои слабости, о которых вы должны знать заранее. Ознакомьтесь с онлайн-обзорами именно того автомобиля, который вы хотите купить, чтобы лучше понять возможные технические недочеты. Если вы действительно в восторге от автомобиля, то никогда не показывайте этого продавцу. В противном случае вести с ними дальнейшие переговоры о цене может быть сложно.

Б/у автомобиль даже с самым лучшим внешним видом, скорее всего, имеет недостатки. Ржавчина, неполадки в электронике, изношенные шины, утечки жидкостей, царапины и вмятины относительно легко заметны профессионалам, а иногда – и менее опытным водителям.

После внешнего и внутреннего контроля автомобиля всегда делайте тест-драйв, поскольку он раскрывает больше информации о транспортном средстве, чем что-либо другое. Обязательно протестируйте автомобиль на разных типах местности и на разных скоростях. Попробуйте все передачи, посмотрите, как работают тормоза, вслушайтесь в шум двигателя и подвески.

Даже самые мелкие проблемы, выявленные во время пробного пробега, следует обсудить с продавцом, поскольку это поможет впоследствии договориться об окончательной цене.

История автомобиля в помощь

Продавец всегда знает больше о транспортном средстве, чем покупатель. Это дает ему преимущество в переговорах, но только в том случае, если вы предварительно тщательно не исследовали прошлое автомобиля.

Проверка истории транспортного средства в интернете может предоставить вам данные о мошенничестве с пробегом, авариях, скрытых повреждениях, смене владельца, техническом обслуживании и прочей полезной информации.

„Если покупатель обнаружит какие-либо негативные записи в истории автомобиля или информацию о ДТП с его участием, а также разных несчастных случаев, это может упростить переговоры. Проверка прежней истории подержанного автомобиля – важный шаг, и если его не сделать, то это может привести к переплате за автомобиль в плохом состоянии“, – говорит автомобильный эксперт и представитель carVertical Матас Бузелис.

Статистика показывает: у 15,2% всех подержанных автомобилей, проверенных через carVertical, были изменены показания пробега. В то время как более половины (52,3%) имели в регистре информацию о ДТП с их участием.

С дилерами сложнее договориться

С частными продавцами вести переговоры гораздо проще, чем с профессиональными дилерами. Поскольку добросовестные предприятия, торгующие автомобилями в качестве основного вида деятельности, сами контролируют автомобили перед продажей. Они уже знают, сколько стоит конкретная модель, и могут отказаться от снижения цены. Однако это не означает, что с ними вообще невозможно вести переговоры.

„К сожалению, на сделки с подержанными автомобилями не распространяется ни одна магическая универсальная скидка. Если у автомобиля – разумная цена, то снизить ее практически невозможно. Однако в зависимости от состояния автомобиля и начальной цены вы все же можете выторговать скидку в 20%“, – поясняет Бузелис.

Даже если продавец согласен снизить цену, некоторые автомобили просто не стоит покупать. Перед сделкой нужно оценить все долгосрочные перспективы и учесть возможные затраты на техническое обслуживание и остаточную стоимость транспортного средства через несколько лет, если возникнет желание продать автомобиль.

Никто не хочет приобретать похитителя денег, который потом будет невозможно продать.

Проверить историю интересующего вас автомобиля можно на следующих ресурсах:

Бесплатно:

https://eteenindus.mnt.ee –> Sõiduki taustakontroll

https://lkf.ee –> päringud –> Sõiduki liikluskahjude kontroll

Платно:

https://www.carvertical.com

https://www.autodna.ee

https://vinkood.info

https://www.auto-records.com

Как правильно оформить объявление, чтобы быстрее продать автомобиль?

  1. Укажите в объявлении показатели пробега автомобиля, год первичной регистрации, данные о моторе, коробке передач, подвесках, оснащении, дефектах.

  2. Сравните эти показатели с другими аналогичными предложениями и укажите цену. Устанавливая цену на свой автомобиль, исходите из реальных цен на рынке.

  3. В корректном объявлении должны быть фотографии.

  4. Можно воспользоваться платной услугой, которая обеспечивает первые позиции в поиске на портале продаж. Это увеличивает шансы на высокую просматриваемость вашего объявления. Если автомобиль распространенной марки, его чаще будут просматривать. Менее популярные марки надо выставлять на первой странице сайта.

  5. В первые дни у объявления будет больше просмотров, поэтому надо сразу снабдить его полной, достоверной информацией с фотографиями.

  6. Не забудьте добавить имя и контактные данные продавца.

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