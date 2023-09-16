Авторынок оживился: опасаясь введения автоналога, люди массово продают машины

Комментарии

Сегодня для людей проблема номер один – ставка Euribor. Поскольку она высока, люди откладывают покупку своего нового автомобиля на потом и продлевают выплаты по имеющимся займам.

Мы не спрашиваем наших клиентов, является ли автоналог причиной подачи ходатайства о лизинге, но я могу подтвердить, что количество заявок на лизинг не выросло. И для нас здесь нет связи с автомобильным налогом.

По нашим оценкам, говорить о налоге на автомобили сегодня однозначно рано, потому что ничего не ясно. Кроме того, мы не видим взаимосвязи между автоналогом и условиями выдачи лизинга. Единственное, что, по всей видимости, изменится, – это стоимость имущества, так как с большой долей вероятности в случае новых автомобилей налог на них будет добавлен к цене.

Объемы ходатайств остались стабильными, и никакой спешки при покупке автомобиля не видно. Количество досрочно прекращаемых договоров не выросло. Есть клиенты, которые по возможности досрочно закрывают свой договор лизинга из-за возросших процентов, но в целом все остается на обычном уровне.

Лизинг финансирует покупку как новых, так и подержанных автомобилей. Обычно их примерно 50 на 50. Но поскольку доступность новых автомобилей улучшилась, в этом году их доля немного выросла. Из новых автомобилей предпочитают марки Toyota и Skoda. Среди подержанных автомобилей, помимо Toyota и Skoda, популярны BMW, Volvo, Volkswagen. Средняя цена приобретаемого в лизинг транспортного средства – около 30 000 евро, и в основном договор о лизинге заключают на 5 лет.

Окончательные условия уплаты автомобильного налога еще не ясны, но, исходя из имеющейся на данный момент информации, это не меняет условий финансирования. Автомобильный налог должен оплачивать лизингополучатель как ответственный пользователь имущества, и таким образом расходы на него также должны быть учтены. Уже сегодня в договорах прописано, что лизингополучатель должен уплатить все связанные с транспортным средством налоги, платежи и госпошлины.

Налог на автомобиль пока не оказал влияния на стороны лизингового договора. Объемы заявок остаются на обычном уровне. Поведение потребителя в последнее время больше меняется из-за повышения базовой процентной ставки, т. е. еврибора. Сославшись на это, некоторые клиенты, у которых есть сбережения, выразили желание досрочно погасить взятый кредит.

В I и II кварталах этого года изменений в запрашиваемом размере финансирования не произошло. Средняя сумма лизинга остается на уровне 30 000 евро.

Мы видим рост интереса к полностью электрическим автомобилям, но их доля в целом по-прежнему скромна. Если в первом квартале она составляла 4%, то во втором квартале – 8% от всех заявок на транспортные средства. Объем заявок на дизельные автомобили снижается, но их доля по-прежнему высока – 40%. Тем не менее, за квартал она упала на 5%.