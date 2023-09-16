За „спасибо“ в конверте на пограничном переходе „Нарва“ украинскую пенсионерку отправили в тюрьму

Сотрудник полиции, осуществлявший пограничный контроль, отказался принять „благодарность“ Ольги, заподозрив, что она предлагает взятку. Ольгу взяли под стражу.

За два с половиной дня, проведенные в СИЗО, она заключила соглашение с прокуратурой, в котором признала себя виновной во взяточничестве.

Вирумааский суд установил, что собранные по уголовному делу доказательства дают основание признать Ольгу виновной и приговорить ее к наказанию.

18 июля суд в Нарве приговорил Ольгу к полутора годам лишения свободы условно.

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