Новости Эстонии
16.09.2023, 11:38

За „спасибо“ в конверте на пограничном переходе „Нарва“ украинскую пенсионерку отправили в тюрьму

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Eesti Ekspress
100 ДОЛЛАРОВ: Сотрудник полиции, осуществляющий пограничный контроль, отказался принять предложенную благодарность
100 ДОЛЛАРОВ: Сотрудник полиции, осуществляющий пограничный контроль, отказался принять предложенную благодарность
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Украинская пенсионерка Ольга пыталась проехать из России в Эстонию без действующего проездного документа. При этом она вручила полицейскому, осуществлявшему пограничный контроль, „благодарственное письмо“, то есть сто долларов США, пишет „Эстонский Экспресс“.

Сотрудник полиции, осуществлявший пограничный контроль, отказался принять „благодарность“ Ольги, заподозрив, что она предлагает взятку. Ольгу взяли под стражу.

За два с половиной дня, проведенные в СИЗО, она заключила соглашение с прокуратурой, в котором признала себя виновной во взяточничестве.

Вирумааский суд установил, что собранные по уголовному делу доказательства дают основание признать Ольгу виновной и приговорить ее к наказанию.

18 июля суд в Нарве приговорил Ольгу к полутора годам лишения свободы условно.

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