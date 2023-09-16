За „спасибо“ в конверте на пограничном переходе „Нарва“ украинскую пенсионерку отправили в тюрьму(3)
Украинская пенсионерка Ольга пыталась проехать из России в Эстонию без действующего проездного документа. При этом она вручила полицейскому, осуществлявшему пограничный контроль, „благодарственное письмо“, то есть сто долларов США, пишет „Эстонский Экспресс“.
Сотрудник полиции, осуществлявший пограничный контроль, отказался принять „благодарность“ Ольги, заподозрив, что она предлагает взятку. Ольгу взяли под стражу.
За два с половиной дня, проведенные в СИЗО, она заключила соглашение с прокуратурой, в котором признала себя виновной во взяточничестве.
Вирумааский суд установил, что собранные по уголовному делу доказательства дают основание признать Ольгу виновной и приговорить ее к наказанию.
18 июля суд в Нарве приговорил Ольгу к полутора годам лишения свободы условно.
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