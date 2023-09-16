ВИДЕО | Кая Каллас об улучшении финансов государства: есть идея ввести налог на лимонад

В Вихула члены правительства отправились позавчера около полудня. Переговоры в тот день не принесли прорыва, как и в пятницу. Начали в 9 утра и закончили поздно вечером, около полуночи. „Мы добились большого прогресса, чему мы рады. Все очень усердно работали, чтобы найти сферы, с помощью которых мы могли бы привести бюджет в порядок“, — сказала Каллас о позитивных моментах. Однако она признала, что окончательного соглашения нет.