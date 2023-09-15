Синоптики: на выходных ветер может усилиться до штормового

Суббота, 16.09

Ночью: малооблачно или переменная облачность без существенных осадков. Во многих местах туман. Ветер юго-западный, южный, в континентальной части страны 1-6, на побережье 4-10, порывами до 14 м/c. Температура воздуха 3..9, на побережье до 13°C.

Днем: малооблачно или переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер в основном юго-западный, южный 3-9, на побережье порывами до 14 м/c. Температура воздуха 16..19°C.

Воскресенье, 17.09

Ночью: малооблачно или переменная облачность без осадков. Утром на островах пойдет дождь. Ветер южный, юго-восточный 5-11, на побережье порывами до 16 м/c. Температура воздуха 7..11, на побережье до 15°C.

Днем: облачность уплотнится, начавшиеся на островах дожди будут распространяться по остальной территории страны. Вечером облачность поредеет, осадки прекратятся. Ветер южный, юго-западный 7-13, порывами 15, на побережье до 18 м/c, после обеда начиная с островов ветер сменит направление на западное и северо-западное, на побережье усилится порывами до 23 м/c. Температура 15..19°C.

Понедельник, 18.09

Ночью: малооблачно или переменная облачность, в основном без осадков. Ветер западный, северо-западный 6-12, на побережье порывами 15, на северном побережье до 20 м/c. После полуночи ослабеет. Температура воздуха 4..9, на побережье до 15°C.

Днем: малооблачно или переменная облачность, без осадков. Ветер сменит направление с северо-западного на юго-восточное, его сила составит 2-8 м/c. Температура воздуха 13..17°C.

Вторник, 19.09

Ночью: малооблачно или переменная облачность без осадков. Юго-восточный ветер усилится до 4-10, на островах утром порывами до 14 м/c. Температура воздуха 3..8, на побережье до 14°C.

Днем: переменная облачность, в основном без осадков. Вечером на островах пойдет дождь. Ветер юго-восточный 4-10, на побережье порывами 14 м/c. Температура воздуха 16..22°C.

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