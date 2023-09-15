ФОТО | В тяжелом ДТП пострадали трое, в том числе ребенок

В момент аварии в Citröen находились двое — мужчины 32 лет и 31 года, оба были доставлены в больницу.

В Volkswagen находились 40-летний мужчина, 38-летняя женщина, а также дети 14 и 12 лет. Один ребенок получил повреждения, но в больницу его не отправили. Таким образом, в ДТП пострадали три человека.

По предварительным данным, автомобилем Citröen управлял 32-летний мужчина, а за рулем Volkswagen находился 40-летний мужчина.

Все обстоятельства аварии выясняются. Движение на месте ДТП затруднено.

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