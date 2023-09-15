ВИДЕО | Родились в рубашке! Врезавшиеся в машину девочки чудесным образом отделались испугом

„В среду вечером полицейскому патрулю отделения полиции Кагу сообщили о ДТП, в котором участвовали легковой автомобиль и электросамокат. По прибытии полицейских на место выяснилось, что на электросамокате вместе ехали две девочки, которые врезались в двигавшийся по главной дороге легковой автомобиль“, - написал в социальных сетях Янар Коэметс, веб-полицейский отделения Кагу.

„Нужно признать, что мы имеем дело с ДТП, которое имело крайне счастливый конец — столкнувшиеся с автомобилем девочки не получили серьезных травм“, - написал сотрудник полиции.

На данном отрезке дороги скорость ограничена 50 километрами в час.

„Уважаемые родители, чьи дети ездят на легком транспорте! Прошу вас, поговорите с ними дома о правилах дорожного движения, и убедитесь, что ваши дети передвигаются безопасным образом“, - призвал Коэметс.

Подробно правила дорожного движения для водителей самокатов и ответы на наиболее часто возникающие вопросы вы можете найти здесь.

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