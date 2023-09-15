Белорусский оппозиционный канал видит парадокс: муж Каи Каллас торгует с Россией, но из-за номеров на машинах страдают простые граждане

Урмас Рейнсалу через веб-мост принял участие в международной новостной программе „Белсата“ „Вот так“, аудиторией которой являются русскоязычные жители постсоветского пространства. Основная аудитория находится в России, Беларуси, Украине и Казахстане.

Рейнсалу был приглашен в эфир, чтобы объяснить решение Эстонии и других стран-членов Евросоюза, граничащих с Россией, запретить въезд в страну автомобилям с российскими номерами.

В ходе дискуссии, среди прочего, был затронут вопрос по поводу политического скандала вокруг премьер-министра Каи Каллас.

Журналист спросила Рейнсалу следующее: „Нет ли отсутствия логики или политического парадокса в том, что сам Евросоюз отменяет санкции против четырех российских магнатов, эстонская компания ремонтирует яхту Владимира Путина, муж премьер-министра Эстонии торгует с Россией, а с другой стороны, простые люди страдают от российских граждан, пытающихся добраться до Евросоюза на своих подержанных автомобилях с российскими номерами. Помогут ли эти машины победить Владимира Путина, если их конфискуют?“.

Рейнсалу ответил журналисту следующим образом: „То, что вы упомянули, - постыдные вещи. И конечно, то, что вы сказали о муже нашего премьер-министра, это очень большой скандал в Эстонии. И это в настоящее время здесь, в Эстонии, является очень большой моральной проблемой. Что касается простых граждан России, то российское государство и пассивность граждан Российской Федерации также легитимируют эту геноцидную войну против украинского народа“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.