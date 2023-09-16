Заболеваемость COVID-19 продолжает расти: сотни новых больных и десятки госпитализированных

По состоянию на 11 сентября 2023 года заболеваемость за последние 14 дней составила 57,6 случая на 100 000 жителей. По сравнению с предыдущей неделей общее число зарегистрированных случаев выросло на 15,8%, рост заболеваемости COVID-19 продолжается из недели в неделю более месяца.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла почти во всех возрастных группах, за исключением детей в возрасте 5-9 лет и взрослых в возрасте 40-44 года.

В течение 36-й недели по данным больниц (за искл. Нарвской больницы) было госпитализировано 24 пациента (на предыдущей неделе 26).

По симптоматике были госпитализированы 17 больных. На искусственном дыхании находится 1 пациент.

Доля госпитализированных больных в возрасте 60 лет и старше составляет 82,4%.

Мониторинг сточных вод показывает во всех местах, где брались пробы, желтый или зеленый уровень опасности.

В Эстонии, по данным секвенирования, доля штамма омикрон составляет 100%. Вариант XBB 1.5. составляет 67% всех секвенированных проб.

„В последние недели, после нескольких месяцев очень низкого уровня заболеваемости, распространение SARS-CoV-2 начало расти“, - сообщает Департамент здоровья, отмечая рост распространенности подвида EG.5. в пробах XBB.1.5. Увеличения тяжести протекания болезни не замечено.

По мнению департамента, росту заболеваемости прежде всего способствовало окончание периода отпусков, начало учебного года, а также проведение мероприятий, посвященных окончанию лета. Важную роль играет также снижение популяционного иммунитета, обусловленное низким уровнем заболеваемости, державшимся несколько месяцев.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.