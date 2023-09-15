Еще до наступления календарной осени! Для Таллинна уже ищут рождественскую ель

Поиски следует начинать за несколько месяцев до „часа икс“, поскольку нужно ходить и осматривать подходящих „кандидаток“ на месте, чтобы оценить их пригодность своими глазами. По словам старейшины Кесклинна Моники Хауканымм, при выборе больше всего следят, чтобы дерево было красивым и представительным, однако учитывают и его цену, а также расстояние от Таллинна.

„Все же это наша главная рождественская ель, поэтому крайне важно, чтобы ее великолепие и густота радовали глаз и дарили по-настоящему праздничное настроение“, – отметила Хауканымм.

Также следует убедиться, что к дереву можно подъехать на больших машинах и безопасно спилить его. Для этого вблизи от него не должно быть линий электропередачи, которые препятствуют работе крана.

Ель должна быть не менее 15 метров в высоту, раскидистая и равномерно густая и расти в доступном месте не дальше 150 километров от Таллинна. Чтобы ваша елочка стала рождественской, следует отправить письмо на адрес электронной почты kylly.annus@tallinnlv.ee , приложив фотографию ели и указав ее высоту, данные местоположения, ценовое предложение и контактную информацию владельца. Предложения могут отправлять землевладельцы, на территории которых растет дерево, или их представители.

Поиски ели продлятся до 5 ноября 2023 года. Она будет установлена на Ратушной площади в Таллинне к концу ноября и останется красоваться там по меньшей мере все зимние праздники. „Мы хотим, чтобы в это красивое время причина посетить Старый город нашлась и у тех горожан, которые бывают там нечасто“, — заявила старейшина района.

Управа Кесклинна ожидает предложений, как затем переработать ель после праздников. Одна из ее предшественниц, например, была распилена на чурбаки для розжига, которые в течение года поджигали на различных мероприятиях, например, в Ночь древних огней, отдавая таким образом дань памяти нашим предкам.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.