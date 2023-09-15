В Кадриорге мужчина пугает ножом родителей и угрожает похитить ребенка. Возбуждено уголовное дело

В различных группах Facebook появились сообщения от людей, столкнувшихся с мужчиной по имени Рейго Вийрсалу, который запугивает гуляющих с детскими колясками родителей.

„Мой муж гулял с коляской, и он [Вийрсалу] подошел к мужу и пригрозил избить его и забрать ребенка. В то же самое время рука у него была в кармане. Мой муж сказал, что [было] очень страшно, ведь он не знал, что там у него в кармане“, - написала одна из членов группы.

Она добавила, что мужчина делает для TikTok видео о том, как точит свой нож и гуляет по улице с ножом в руке.

И еще один член группы поделился информацией, полученной от близкого человека: „Муж говорил, что у него психическое расстройство, у него самого есть ребенок, но он не может его видеть. Он очень навязчиво выяснял, где они живут, как зовут ребенка, его возраст и т.д.“, - написано в сообщении. Автор поста добавил, что близкий человек поначалу не хотел отвечать на вопросы Вийрсалу, но заметил, что у мужчины есть нож.

По словам руководителя участковых полицейских Кесклиннаского отделения полиции Лийзы Мерекиви, полиция в курсе этих инцидентов, у них есть информация, что мужчина угрожал ножом человеку, по этому факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщила Мерекиви, на данный момент мужчину доставили в лечебное учреждение, где он получит необходимую профессиональную помощь.

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