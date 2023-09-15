Лаури Ляэнеметс: вот она — голая правда! Мы находимся в критической ситуации, когда должны изменять налогообложение

„Была рабочая атмосфера, общие обсуждения уже завершились. В понимании социал-демократов дело обстоит так: лет десять-пятнадцать правые партии обещали, что снизят ваши налоги, в то же время повышая расходы государства. Теперь мы в критической ситуации, когда государственный бюджет этого больше не может вынести“, - сказал он. „Вот она - голая правда! Мы все (министры — ред.) должны были наконец признать, что несмотря на сделанные к настоящему моменту изменения, в 2027 году будет нехватка 2 миллиардов евро. Это величина, которую урезаниями не покрыть. Нужно делать изменения в налогообложении“, - добавил он.