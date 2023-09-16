16.09.2023, 09:52
Отечественных яблок нет или они очень дорогие! Смотрите, сколько стоят остальные продукты на рынках страны(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Ни в какое другое время рыночные прилавки не бывают такими богатыми и красочными, как осенью.
Осенью стоит пойти на рынок, чтобы подышать фруктовым ароматом или насладиться вкусностями, предлагаемыми в ларьках - желтыми и красными сливами, малиной, клюквой, брусникой и ягодами облепихи, огурцами и помидорами, арбузом и дыней, укропом и луком, кабачком и чесноком, пишет Maaleht.