Экономика
16.09.2023, 09:52

Отечественных яблок нет или они очень дорогие! Смотрите, сколько стоят остальные продукты на рынках страны

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Eesti Konjunktuuriinstituut
Евгения Парв
перевод
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Ни в какое другое время рыночные прилавки не бывают такими богатыми и красочными, как осенью.

Осенью стоит пойти на рынок, чтобы подышать фруктовым ароматом или насладиться вкусностями, предлагаемыми в ларьках - желтыми и красными сливами, малиной, клюквой, брусникой и ягодами облепихи, огурцами и помидорами, арбузом и дыней, укропом и луком, кабачком и чесноком, пишет Maaleht.

Овощи, купленные на рынке, – правильный выбор, помогающий правильно питаться. Также можно пополнить запасы домашней народной аптечки, например, клюквой или ягодами облепихи. Однако последние есть еще не на всех рынках.

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