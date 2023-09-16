ДОБРОЕ ДЕЛО | Сотрудники полиции приготовили сытный обед для голодного и беспомощного старика

„А именно, во вторник нам позвонил мужчина из Нарвы с проблемами зрения и передвижения, который пожаловался на необходимость помощи. Близкий родственник должен был позаботиться о пожилом человеке, но он в течение долгих дней употреблял алкоголь и совершенно забыл о пожилом человеке, оставив его в беде. Прибывшим на место полицейским мужчина пожаловался, что уже два дня ничего не ел и что телефон позволяет набрать только 112“, - пишет Восточная префектура на своей странице в Facebook.

Хотя ситуация не требовала вмешательства полиции, они решили помочь к пожилому мужчине и приготовили ему быстрый и сытный обед из имеющихся продуктов. Сотрудники полиции также передали информацию о его ситуации и необходимости помощи специалистам соответствующих служб.

В префектуре добавляют, что люди в беспомощном состоянии не всегда знают, как позвать на помощь. Тем более важно их замечать.

„Крайне важно, чтобы соседи замечали, как живется людям вокруг. Если вы увидите или услышите чтокому-то требуется помощь или хотите получить совет, что делать в такой ситуации, смело звоните либо в местное самоуправление, либо, если ситуация действительно серьезная, по номеру службы Центра тревоги112“, - советует префектура.

Недавняя история, рассказанная Maaleht, также показала, что большое количество звонков в Центр тревоги поступает от пожилых людей, которые не справляются с обслуживанием себя или одиноки. Центр тревоги обычно не может решить их проблему, но может передать информацию местному самоуправлению, которое, в свою очередь, поможет пожилым людям.

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