Сколько автомобилей с российскими номерами колесит сегодня по Эстонии? Данные дорожного страхования дают лишь приблизительную цифру

В Эстонии есть только одна база данных, которая может дать хоть какое-то представление о том, сколько сегодня в Эстонии реально используется автомобилей с российскими номерами — это Регистр дорожного страхования. Согласно Закону о дорожном движении, многим автомобилям с российскими номерами на самом деле вообще нельзя ездить в Эстонии, пишет Forte.