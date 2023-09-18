Экономика
18.09.2023, 08:16

Сколько автомобилей с российскими номерами колесит сегодня по Эстонии? Данные дорожного страхования дают лишь приблизительную цифру

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: RAUNO VOLMAR | DELFI MEEDIA

В Эстонии есть только одна база данных, которая может дать хоть какое-то представление о том, сколько сегодня в Эстонии реально используется автомобилей с российскими номерами — это Регистр дорожного страхования. Согласно Закону о дорожном движении, многим автомобилям с российскими номерами на самом деле вообще нельзя ездить в Эстонии, пишет Forte.

У каждой моторного транспортного средства, которое колесит по Эстонии, должно быть действующее дорожное страхование, зарегистрировано оно хоть в России, хоть в Перу.

Член правления эстонского Фонда дорожного страхования Лаури Потсепп пояснил, что если транспортное средство зарегистрировано в стране, которая не является страной Европейской экономической зоны и страной-членом международной системы дорожного страхования (система „Зеленая карта“), то у этого транспортного средства все же должна быть эстонская пограничная страховка или пограничная страховка страны Европейской экономической зоны.

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