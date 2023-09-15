Полиция нашла пропавшую13-летнюю девочку

Вчера, 14 сентября, Роня ушла из своего дома в поселке Козе-Ууэмыйза волости Козе в неизвестном направлении. Близким с тех пор не удавалось связаться с девочкой.

Полиция проверила возможные места пребывания девочки, но ее не нашли, поэтому обратились к общественности.

Около 15:30 пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп сообщила, что благодаря поступившим сообщения и позиционированию телефона полицейским удалось найти девочку. С ней всё хорошо.

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