15.09.2023, 13:16
Полиция нашла пропавшую13-летнюю девочку
дополнено в 15:55
ФОТО: | Delfi Meedia
В пятницу днем полиция просила помощи в выяснении местонахождения пропавшей в поселке Козе-Ууэмыйза 13-летней Рони.
Вчера, 14 сентября, Роня ушла из своего дома в поселке Козе-Ууэмыйза волости Козе в неизвестном направлении. Близким с тех пор не удавалось связаться с девочкой.
Полиция проверила возможные места пребывания девочки, но ее не нашли, поэтому обратились к общественности.
Около 15:30 пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп сообщила, что благодаря поступившим сообщения и позиционированию телефона полицейским удалось найти девочку. С ней всё хорошо.
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