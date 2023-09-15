Эстония хочет расторгнуть с Россией договор о правовой помощи

Договор о правовой помощи между Эстонией и Россией, действующий с 1995 года, предусматривает упрощенную специальную процедуру по ряду правовых вопросов. Помимо признания судебных решений, договор о правовой помощи также разрешает, например, запросы о доставке документов и сотрудничество по уголовным делам. В случае расторжения соглашения правовое сотрудничество с Россией в дальнейшем будет происходить так же, как происходит с другими третьими странами.

„Предпосылкой договора о правовой помощи является взаимное доверие к правовым системам друг друга, но этого доверия к системе правосудия Российской Федерации у нас сегодня нет“, - заявил министр юстиции Калле Лаанет, по мнению которого Эстония не может поддерживать дружественные отношения с государством-агрессором.

По мнению Лаанета, безусловно, есть вопросы, делопроизводство по которым для граждан усложнится, но это не значит, что эти вопросы останутся нерешенными, просто их решение может потребовать больше времени и дополнительной обработки. „В некоторых случаях получение документов может стать более сложным, но у нас есть положения, которые защищают людей в ситуациях, когда доставка документов из зарубежной страны затруднена. У нас также живут граждане других третьих стран, которые вполне в таких ситуациях справляются“, - пояснил министр юстиции.

В то же время есть вопросы, которые было бы легче решить путем расторжения договора о правовой помощи. Например, в будущем ребенок, проживающий в Эстонии, сможет подать иск на алименты в Эстонии, даже если другой родитель проживает в России. В будущем в эстонские суды смогут обращаться и квартирные товарищества, у которых есть проблемы с должниками-гражданами России.

Министерство юстиции ждет обратной связи от заинтересованных сторон до 6 октября 2023 года. Решение о расторжении договора примет Рийгикогу.

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