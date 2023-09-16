„Чтобы зрячие не были слепы“. В Таллинне прошел фестиваль Cеверо-Эстонского Общества Слепых

— Книги для слепых набираются шрифтом Брайля. Но есть еще очень красивые и интересные детские книжки с рельефными картинками, которые и зрячие дети любят листать вместе со слепыми: они красочные, но при этом изображение объемное, его можно ощупать. В Таллинне работает Эстонская библиотека для слепых.

Я спрашиваю, как слепые читают книги. Юлия подводит меня к палатке с книгами и прочими письменными приспособлениями.

А на экскурсии мы выдаем белые трости, повязки на глаза, и на какое-то время экскурсанты попадают в полную темноту. Мы читаем вместе книжки, знакомимся с выставкой керамики, занимаемся спортом, и все это вслепую, не снимая повязки.

— Люди приходят так развлекаться, получать новые эмоции, впечатления. В помещении, где мы ужинаем, абсолютно темно, я провожу с гостями игры, успокаиваю, если волнуются, как-то развлекаю, они узнают много нового и видят себя по-другому в этой обстановке.

Я прошу Юлию пояснить, что такое ужины в темноте и в чем состоит работа слепого гида. Оказывается, то и другое — род бизнеса. Ужины проходят по предварительному заказу в хороших ресторанах.

Юлия Кабанова пришла на фестиваль со своим верным другом — лабрадором-поводырем Черчиллем. Юля — одна из самых активных участниц общества, она работает массажистом, спецпедагогом, слепым гидом, ведущей ужинов в темноте. Юлия почти полностью потеряла зрение в детстве вследствие врожденной глаукомы, однако сумела получить образование спецпедагога в Таллиннском университете, прибавить к этому еще несколько профессий и стать мамой двух детей. Она ведет активный образ жизни, помогает другим людям с проблемами зрения жить полноценно и убеждена, что любой опыт ценен и что в каждой ситуации можно чему-то научиться.

Фестиваль начался в полдень во дворе здания Северо-Эстонского общества слепых на улице Тонди 8b. Здесь установили сцену и палатки для продажи сувениров, знакомства с книгами, мастер-классов, питания. Слепые делают то же, что и зрячие, и даже больше: читают книги, преподают, делают массаж, продают на ярмарке поделки собственного изготовления — свечки, игрушки, коврики, вязаные изделия, прихватки, корзинки, батик. За одним из столиков играли в специально обустроенные шахматы и шашки.

Француз Луи Брайль, сын сапожника, потерявший зрение вследствие детской травмы, в 1924 году разработал рельефно-точечный тактильный шрифт, взяв за основу „ночной шрифт“, который был изобретен криптографом Шарлем Барбье для чтения военных донесений в темноте и практиковался в армии. Шрифт Брайля получил огромное распространение во всем мире.

Во время разговора появляется парень с черной собакой. Черчилль бросается им навстречу, Юля мгновенно реагирует: „Пришла ученица, черная собака, еще не полноценный поводырь, она пока проходит обучение“.

На вопрос, какие трудности есть в ее жизни, Юлия отвечает:

— Такие же, как у всех остальных людей: бывает настроение плохое, голова болит, денег не хватает. Конечно, у меня и свои специфические сложности: в городе не всегда понимаю, какой автобус подошел, порой трудно ориентироваться, особенно этим летом, когда весь Таллинн ремонтируют, и так перерыли.

На вопрос, помогают ли ей прохожие на улице, Юля с улыбкой говорит, что иногда помогают даже там, где не надо. Например, недавно ее перевели через дорогу туда, куда она не собиралась идти. По ее мнению, это не страшно, если к таким маленьким приключениям относиться с юмором.

Мы знакомимся с сидящим в палатке с книгами улыбчивым пожилым мужчиной Прийтом. Он спрашивает, как нас зовут, мы с фотографом отвечаем: „Ольга и Дмитрий“. Прийт печатает на хитрой машинке, похожей на детскую игрушку, наши имена, выдает нам „визитки“, набранные азбукой Брайля, и „читает“ их пальцами.

После, поднявшись на второй этаж здания Общества слепых, мы обнаружили авторскую фотовыставку Прийта Касепалу. В анонсе написано, что Прийт ничего не видит уже 22 года.

Возле палатки также расставлены картины.

— У нас были курсы по граффити, мы тренировались, было очень весело, — поясняет Юля. — Все картины нарисовали сами.

— Если бы вы видели, что намалевано на некоторых стенах в Таллинне, то убедились бы, что у вас получилось совсем неплохо, — замечаю я.

Спрашиваю Юлию, как реагировать, если встречаешь инвалида по зрению на улице (часто он идет с белой тростью).