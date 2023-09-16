„Чтобы зрячие не были слепы“. В Таллинне прошел фестиваль Cеверо-Эстонского Общества Слепых
В минувшее воскресенье в Таллинне прошел благотворительный музыкально-художественный фестиваль „Впечатления в темноте“. Для участников сообщества это возможность собрать какие-то средства и рассказать зрячим о своей жизни и проблемах: „чтобы зрячие не были слепыми“, пишет novayagazeta.
Фестиваль начался в полдень во дворе здания Северо-Эстонского общества слепых на улице Тонди 8b. Здесь установили сцену и палатки для продажи сувениров, знакомства с книгами, мастер-классов, питания. Слепые делают то же, что и зрячие, и даже больше: читают книги, преподают, делают массаж, продают на ярмарке поделки собственного изготовления — свечки, игрушки, коврики, вязаные изделия, прихватки, корзинки, батик. За одним из столиков играли в специально обустроенные шахматы и шашки.
Любая ситуация дает опыт
Юлия Кабанова пришла на фестиваль со своим верным другом — лабрадором-поводырем Черчиллем. Юля — одна из самых активных участниц общества, она работает массажистом, спецпедагогом, слепым гидом, ведущей ужинов в темноте. Юлия почти полностью потеряла зрение в детстве вследствие врожденной глаукомы, однако сумела получить образование спецпедагога в Таллиннском университете, прибавить к этому еще несколько профессий и стать мамой двух детей. Она ведет активный образ жизни, помогает другим людям с проблемами зрения жить полноценно и убеждена, что любой опыт ценен и что в каждой ситуации можно чему-то научиться.
Я прошу Юлию пояснить, что такое ужины в темноте и в чем состоит работа слепого гида. Оказывается, то и другое — род бизнеса. Ужины проходят по предварительному заказу в хороших ресторанах.
— Люди приходят так развлекаться, получать новые эмоции, впечатления. В помещении, где мы ужинаем, абсолютно темно, я провожу с гостями игры, успокаиваю, если волнуются, как-то развлекаю, они узнают много нового и видят себя по-другому в этой обстановке.
А на экскурсии мы выдаем белые трости, повязки на глаза, и на какое-то время экскурсанты попадают в полную темноту. Мы читаем вместе книжки, знакомимся с выставкой керамики, занимаемся спортом, и все это вслепую, не снимая повязки.
Я спрашиваю, как слепые читают книги. Юлия подводит меня к палатке с книгами и прочими письменными приспособлениями.
— Книги для слепых набираются шрифтом Брайля. Но есть еще очень красивые и интересные детские книжки с рельефными картинками, которые и зрячие дети любят листать вместе со слепыми: они красочные, но при этом изображение объемное, его можно ощупать. В Таллинне работает Эстонская библиотека для слепых.
Во время разговора появляется парень с черной собакой. Черчилль бросается им навстречу, Юля мгновенно реагирует: „Пришла ученица, черная собака, еще не полноценный поводырь, она пока проходит обучение“.
На вопрос, какие трудности есть в ее жизни, Юлия отвечает:
— Такие же, как у всех остальных людей: бывает настроение плохое, голова болит, денег не хватает. Конечно, у меня и свои специфические сложности: в городе не всегда понимаю, какой автобус подошел, порой трудно ориентироваться, особенно этим летом, когда весь Таллинн ремонтируют, и так перерыли.
На вопрос, помогают ли ей прохожие на улице, Юля с улыбкой говорит, что иногда помогают даже там, где не надо. Например, недавно ее перевели через дорогу туда, куда она не собиралась идти. По ее мнению, это не страшно, если к таким маленьким приключениям относиться с юмором.
Мы знакомимся с сидящим в палатке с книгами улыбчивым пожилым мужчиной Прийтом. Он спрашивает, как нас зовут, мы с фотографом отвечаем: „Ольга и Дмитрий“. Прийт печатает на хитрой машинке, похожей на детскую игрушку, наши имена, выдает нам „визитки“, набранные азбукой Брайля, и „читает“ их пальцами.
После, поднявшись на второй этаж здания Общества слепых, мы обнаружили авторскую фотовыставку Прийта Касепалу. В анонсе написано, что Прийт ничего не видит уже 22 года.
Возле палатки также расставлены картины.
— У нас были курсы по граффити, мы тренировались, было очень весело, — поясняет Юля. — Все картины нарисовали сами.
— Если бы вы видели, что намалевано на некоторых стенах в Таллинне, то убедились бы, что у вас получилось совсем неплохо, — замечаю я.
Спрашиваю Юлию, как реагировать, если встречаешь инвалида по зрению на улице (часто он идет с белой тростью).
— Если человек просто идет по улице и выглядит на вид спокойным, ничего делать не надо, — объясняет она. — Не нужно подходить, хватать за руку, предлагать помощь первым, порой этим можно даже помешать. Если вы видите, что человек явно в опасности (идет на красный свет, пытается сесть в автобус, который уже уехал), можно осторожно остановить или подсказать.
Чтобы зрячие не были слепы
По словам генерального директора Северо-Эстонского общества слепых Хелен Кюннап, в организации зарегистрировано около 430 человек.
Причины потери зрения разные, часто это детские травмы, следствие аварии, немало случаев слепоты от глазных болезней, например, глаукомы. Членские взносы чисто символические — 5 евро в год, ведь все члены общества имеют инвалидность. Некоторые живут на пенсию, но очень многие работают. Самая популярная профессия — массажист, не случайно существует Эстонская ассоциация слепых массажистов.
У слепых особенно развита тактильная чувствительность, поэтому массажисты из них получаются уникальные.
При обществе создан Реабилитационный центр для слабовидящих, где можно пройти обучение и получить работу. Слепой человек также может быть спецпедагогом или ментором, помогая таким, как он сам, адаптироваться в жизни (по-эстонски это называется kogemusnõustaja, дословно можно перевести как „наставник с опытом“).
Cуществует и специальная программа обучения слепых работе с компьютером, базирующаяся на программе голосового чтения. Преподаватель этой дисциплины и сам незрячий, добавила Хелен. При обществе есть театр для слепых, люди занимаются музыкой, пением, спортом.
Концертная программа шла почти непрерывно, и я спросила Хелен, любят ли слепые музыку. Она ответила, что, конечно, любят, но фестиваль для них — некоторое испытание. Хотя большинство присутствующих часто бывают в этом здании и знают его хорошо, громкая музыка мешает ориентироваться в пространстве на слух. Также смущает их то, что некоторые предметы в связи с выставками и мероприятиями перемещены на новые места. Справиться с этим помогают организаторы и волонтеры.
Замечаю в зале группу неподвижно сидящих людей, у которых головы закрыты покрывалом, а ноги торчат снаружи. „Какие терпеливые!“. Хелен снимает покрывало, и обнаруживается, что это манекены — экспонат для экскурсии, на которой люди сначала будут ощупывать предметы с повязкой на глазах и пытаться распознать их, а потом повязку снимут и покажут им, что же это такое. Цель выставок и экскурсий — хоть отчасти рассказать зрячим о повседневной жизни слепых, чтобы они ненадолго почувствовали себя на их месте и лучше их поняли.
На вопрос, какие социальные проблемы для них самые актуальные, Хелен отвечает: „Как и для всех, в первую очередь это нехватка денег“.
Цель фестиваля — собрать какие-то средства путем продажи билетов, кстати, недорогих, торговли на ярмарке и сбора пожертвований. Но есть и другая цель, не менее важная — сделать так, чтобы люди заметили, что в обществе рядом с ними живут слепые, чтобы у них возникло побуждение к помощи и сотрудничеству.
Спрашиваю также, где обучаются слабовидящие дети. По словам Хелен, в Таллинне есть школа для слепых Heleni kool, еще одна подобная школа, Emajõe kool, есть в Тарту. Некоторые дети с проблемами зрения посещают и обычные школы.
Нельзя было не спросить про собак-поводырей — хороших помощников для людей с проблемами зрения. Их не так уж и много — на всю Эстонию около десяти, большинство — лабрадоры, но есть и одна немецкая овчарка.
В помещении Общества слепых я беседую с Янне Йерва — членом правления Эстонской ассоциации слепых массажистов.
У ног Янне — белый лабрадор Элли, ей 7 лет, и 5 из них собака является ее поводырем. У Янне не до конца утрачено зрение, она говорит, что смутно видит меня, но не узнала бы потом, встретив на улице. Ее зрение ухудшалось в течение длительного времени, и все это время она совершенствовалась в профессии. Она и сама делает массаж, и обучает других, занимается этим уже около 25 лет.
Фестиваль продолжался до вечера Дрессировщик собак-поводырей Ану представила своих хвостатых воспитанников и рассказала о своей работе. Желающие могли прогуляться с собакой самостоятельно.
Якоб Росин, слепой от рождения молодой журналист и „умный гений“, как его охарактеризовала Хелен Кюннап, рассказал о том, как он заботится о доступности полноценной жизни для людей с проблемами зрения. „Я хочу, чтобы люди могли пользоваться услугами, посещать места и получать новые впечатления, не беспокоясь о том, смогут ли они это сделать“, — написал он на своей веб-странице.
Два молодых человека Виктор и Роберт рассказали о том, как слепые играют и смотрят спортивные передачи, а также об учебе в университете.
На концерте выступили популярные эстонские артисты Робин Юхкенталь, Di'Artist, Бонцо и Марге, Вийральт, а также ансамбль Puu, дуэт Маарьи-Лийс Оргметс и Индрека Кальюмяэ, известный эстонский поэт Юрген Роосте. Экскурсанты смогли ознакомиться с историей здания Общества слепых и попасть в такие его уголки, которые обычно закрыты.
Любой желающий может помочь Северо-Эстонскому Обществу слепых пожертвованиями или волонтерской работой. Контакты можно найти на странице организации в Фейсбуке и на ее сайте.