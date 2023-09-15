Новости Эстонии
15.09.2023, 12:46

Повышение налогов и заморозка зарплат на несколько лет? Все варианты обсуждаются. Кая Каллас: решения будут болезненными

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ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В Вихула министры услышали, что финансовое положение государства настолько скверное, что небольших корректив явно недостаточно. Премьер-министр Кая Каллас заявила, что решения будут болезненными.

Вчера правительство выехало в Вихула. Никаких важных решений в течение дня принято не было. Поскольку необходимо резко сократить и взять под контроль текущие расходы государства, принимать поспешные решения нельзя.

Каллас поделилась впечатлениями о выступлении заместителя канцлера бюджетной политики Министерства финансов Свена Кирсипуу, который заявил, что финансовое положение страны очень плохое. „Вице-канцлер не помнит, чтобы бюджет составлялся в такой сложной ситуации“.

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