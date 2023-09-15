15.09.2023, 12:46
Повышение налогов и заморозка зарплат на несколько лет? Все варианты обсуждаются. Кая Каллас: решения будут болезненными(39)
ФОТО: | Delfi Meedia
В Вихула министры услышали, что финансовое положение государства настолько скверное, что небольших корректив явно недостаточно. Премьер-министр Кая Каллас заявила, что решения будут болезненными.
Вчера правительство выехало в Вихула. Никаких важных решений в течение дня принято не было. Поскольку необходимо резко сократить и взять под контроль текущие расходы государства, принимать поспешные решения нельзя.