Повышение налогов и заморозка зарплат на несколько лет? Все варианты обсуждаются. Кая Каллас: решения будут болезненными

Вчера правительство выехало в Вихула. Никаких важных решений в течение дня принято не было. Поскольку необходимо резко сократить и взять под контроль текущие расходы государства, принимать поспешные решения нельзя.

Каллас поделилась впечатлениями о выступлении заместителя канцлера бюджетной политики Министерства финансов Свена Кирсипуу, который заявил, что финансовое положение страны очень плохое. „Вице-канцлер не помнит, чтобы бюджет составлялся в такой сложной ситуации“.