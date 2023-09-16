Эстонские банки не могли препятствовать платежам со своих карт попавшим под санкции белорусским компаниям

Банки, работающие в Эстонии, не могут гарантировать, что платежи белорусским компаниям, попавшим под санкции Евросоюза, не производятся с помощью выпущенных ими банковских карт в интернете или в платежных терминалах. Вероятно, это касается всех банков мира, пишет Forte.