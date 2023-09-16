Экономика
16.09.2023, 19:34

Эстонские банки не могли препятствовать платежам со своих карт попавшим под санкции белорусским компаниям

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  • Члены Союза банков были вынуждены прекратить платежи по картам на всей территории Беларуси.

ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Банки, работающие в Эстонии, не могут гарантировать, что платежи белорусским компаниям, попавшим под санкции Евросоюза, не производятся с помощью выпущенных ими банковских карт в интернете или в платежных терминалах. Вероятно, это касается всех банков мира, пишет Forte.

Согласно Закону о международных санкциях, кредитные организации обязаны проверять, что планируемые или осуществляемые их клиентами операции не нарушают финансовые санкции, и при необходимости собирать дополнительные документы для проверки этого. Данное обязательство также распространяется на операции, совершаемые с использованием платежных карт, выданных банком, в терминалах торговых точек или в сети интернет.

Однако головная организация эстонских финансовых учреждений - Союз банков (Pangaliit) - в своем обращении к государству заявляет, что, в отличие от платежей, осуществляемых посредством банковских переводов, банки не могут эффективно проверять платежи по картам в режиме реального времени.

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