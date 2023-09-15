ФОТО | Переговоры по бюджету в Вихула: правительство ищет выход из тупика. Где можно урезать?

В Вихула отправились вчера в полдень. Вечером журналистам сообщили, что вопросы пока открыты. Сегодня заседание началось в 9 утра.

Лаури Ляэнеметс, председатель соцдемов, сообщил Delfi, что пока особого прогресса нет, и он не уверен, что к вечеру будут найдены необходимые решения, позволяющие выйти из большого финансового дефицита.

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) была более оптимистична в отношении того, что решение может быть найдено, но она заявила, что урезания будут болезненными.

Первый день

„Три часа мы говорили об урезаниях, но ничего не добились. Не хватает сотен миллионов евро, и это не 200 [миллионов], а я думаю, что в следующем году не будет хватать 300-400 [миллионов]. Это невозможно решить путем урезаний, потому что мы выиграем 20-40 миллионов, но сотни миллионов все так же взять неоткуда“, - сказал вчера Ляэнеметс Delfi.

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна (Eesti 200), его партия борется за справедливое финансирование, но вчера они так и не услышали решения, т.е. неясно, как решить проблемы, вызванные расходами предыдущих правительств.

По мнению министра финансов Марта Вырклаэва (Партия Реформ), у правительства нет средств для увеличения постоянных затрат, вместо этого их следует сократить. „Если мы хотим хоть немного выбраться из этой ямы, мы должны четко сказать, что у нас сейчас нет ресурсов для повышения зарплат. Нам нужно подумать, как сделать функционирование страны более эффективным“.

Соцдемы снова выдвинули идею ступенчатого подоходного налога: „Сегодня мы столкнулись с ситуацией, когда в 2027 году возникнет нехватка 2 миллиардов евро, потому что все предыдущие решения последних 10 или 15 лет нанесли ущерб государственному бюджету. Это та сфера, где мы должны говорить о том, что, может быть, даже раньше, чем после следующих выборов, нам нужно обратиться, например, к ступенчатому подоходному налогу или заняться налогообложением на роскошь“, — сказал вчера Ляэнеметс Delfi.

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