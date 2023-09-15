Опрос: 69% людей считают, что Кая Каллас должна уйти в отставку, в том числе 15% избирателей партии премьер-министра

В течение трех недель подряд Ühiskonnauuringute Instituut задавал вопрос, следует ли премьер-министру уйти в отставку из-за скандала, связанного с восточными перевозками. Опросы показывают, что число сторонников отставки растет.

Респондентам был задан следующий вопрос: „Считаете ли вы, что Кая Калла должна уйти в отставку с поста премьер-министра?“ 25% ответили „нет“ или „скорее нет“, 69% ответили „скорее да“ или „да“ и 6% затруднились ответить.

В опросе, проведенном две недели назад, 66%, а в опросе, проведенном неделю назад, 67% посчитали, что премьер-министру следует уйти в отставку.

По партийным предпочтениям, 98% сторонников EKRE, 93% сторонников Isamaa, 92% сторонников Центристской партии и 57% сторонников социал-демократов считают необходимой отставку Каи Каллас. 45% сторонников Eesti 200 считают, что премьер-министру следует уйти в отставку, 41% - что нет, а 15% сторонников Партии реформ за отставку действующей премьер-министра.

Кроме того, был задан вопрос: „Как вы думаете, кто в первую очередь виноват в разгоревшемся скандале?“ Респонденты могли выбрать один ответ из четырех возможных вариантов. 44% респондентов посчитали главным виновником Каю Каллас, 25% мужа Кая Каллас, 13% СМИ и 7% оппозицию. 12% затруднились ответить на вопрос.

Сторонники Партии реформ считают виноватым мужа Каи Каллас (32%), СМИ (27%) и оппозицию (21%), а 6% считают виноватой саму Каю Каллас. Большинство сторонников EKRE (83%), Центристской партии (56%) и Isamaa (62%) считают виновницей премьер-министра. Среди сторонников социал-демократов (51%) и Eesti 200 (31%) больше всего респондентов, которые считают виноватым мужа Каи Каллас.

Опрос Norstat был проведен онлайн 13 сентября среди граждан Эстонии в возрасте от 18 лет и старше, в нем приняли участие 1000 респондентов.

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