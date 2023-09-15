Адвокат: конфискация автомобилей с российскими номерами может повлечь судебные споры

Уже находящиеся в Эстонии автомобили с российскими регистрационными номерами пока могут как находиться здесь, так беспрепятственно отсюда выехать, но на правительственном уровне рассматривается возможность их конфискации. При этом эксперты предупреждают о рисках такого подхода, обращая внимание, что конфискация транспортных средств с российскими номерами на самом деле не так проста, как кажется, передает „Актуальная камера“.