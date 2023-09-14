ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (567-й день) | В результате обстрела села в Херсонской области погиб шестилетний ребенок, старший брат госпитализирован в тяжелом состоянии
Подводим итоги еще одного дня войны.
Румыния расширила ограничения на полеты на границе с Украиной после обнаружения обломков беспилотников
Румыния расширила запретную для полетов зону после того, как на ее территории были обнаружены обломки беспилотников вблизи украинских портов на реке Дунай, подвергшихся нападению со стороны России.
Министерство обороны Румынии, являющейся членом НАТО, запретило полеты пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов в радиусе 30 км от границы с Украиной на высоте менее 4 000 метров.
„В условиях активизации российских атак на украинские порты на Дунае расширение ограничений необходимо для обеспечения более эффективного мониторинга и контроля за использованием воздушного пространства“, — говорится в заявлении ведомства.
Ранее Румыния официально признала падение на своей территории фрагментов дронов, аналогичных тем, которые российская армия запускает по украинским целям.
Михаил Подоляк рассказал о стратегии возврата Крыма
Стратегия Украины по восстановлению контроля над Крымом сосредоточена на трех основных задачах, заявил в четверг советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
„Во-первых: нам необходимо открыть небо над полуостровом, чтобы иметь возможность активно уничтожать российскую военную и складскую инфраструктуру. Для этого уничтожаются противоракетные системы/системы ПВО, в том числе „Триумф“.
„Во-вторых: нам необходимо прекратить масштабную непрерывную поставку ресурсов и резервов в район активных боевых действий. С этой целью уничтожается транспортная логистика, в том числе незаконные объекты, такие как мост в Керченском проливе“.
„В-третьих: нам необходимо прогнать остатки российского Черноморского флота из крымских территориальных вод и за их пределы и восстановить статус Черного моря как моря внешней юрисдикции. С этой целью уничтожаются ремонтная инфраструктура и российские военные корабли“, — рассказал Подоляк.
Его слова сочетаются с действиями, которые Украина предпринимает в последнее время.
В частности, ночью 13 сентября ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе.
Сегодня утром были атакованы два патрульных корабля РФ типа „Василий Быков“, которые, как сообщает украинская сторона, получили повреждения.
Два американских дипломата объявлены в России персонами нон грата
Первый секретарь посольства США в России Джеффри Силлин и второй секретарь Дэвид Бернстайн объявлены персонами нон грата, сообщил российский МИД.
Силлин и Бернстайн обязаны покинуть Россию в течение семи дней.
Как сообщает МИД России, Силлин и Бернстайн „вели незаконную деятельность“ и поддерживали связь с бывшим сотрудником генконсульства США во Владивостоке Робертом Шоновым, которого ФСБ обвинила в сборе сведений о действиях российских войск в Украине, аннексии „новых территорий“ и мобилизации.
Роберт Шонов проработал в Генеральном консульстве США во Владивостоке более 25 лет, пока в 2021 году Россия не распорядилась уволить местных сотрудников американской миссии.
Словакия высылает российского дипломата
Словакия высылает российского дипломата за „прямо нарушающую Венскую конвенцию о дипломатических сношениях деятельность, которая была тщательно задокументирована компетентными органами“, сообщается на сайте словацкого МИДа.
У российского дипломата, фамилия которого не называется, есть 48 часов, чтобы покинуть страну.
Российский МИД пригрозил ответными мерами.
США ввели новые санкции против десятков физлиц и компаний - российских и связанных с Россией
США ввели новые санкции против десятков лиц и организаций – как российских, так и связанных с Россией, сообщило министерство финансов США.
Санкции введены против компаний и лиц из России, Турции, ОАЭ и Грузии, Словении и ЦАР, чтобы лишить Россию доступа к технологиям, деньгам и финансовым каналам, которые подпитывают ее войну против Украины.
„Целью этих действий является ограничение оборонного производственного потенциала России“, — заявил агентству AP глава Управления по координации санкций Госдепа США Джеймс О’Брайен.
Пакет также направлен на препятствие развитию российского энергетического сектора и будущих источников прибыли, включая проекты по добыче газа в Арктике, горнодобывающей промышленности и заводов по производству и ремонту российского оружия.
Среди российских компаний, попавших под санкции,— „АвтоВАЗ“, „Москвич“, „Соллерс“ Трансмашхолдинг, „Автодор“, НПО „Сатурн“.
Среди организаций и предприятий, связанных с деятельностью в Арктике и добычей полезных ископаемых, в списке значатся ООО „Янская горная компания“, ООО „Таймырские ресурсы“, ООО „Таймырская горная компания“, ООО „Сибирская угольная компания“, „Редметконцентрат“, ООО „Северная алмазная компания“, „АГД Даймондс“, „Арктическая перевалка“.
Личные санкции коснулись, в частности, известных бизнесменов — Искандера Махмудова и Андрея Бокарева (Трансмашхолдинг), а также Игоря Алтушкина и его „Русской медной компании“.
ВСУ: сообщения о взятии Андреевки ошибочны и преждевременны
„Заявления о взятии Андреевки ошибочны и преждевременны. Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещеевки и Андреевки“, - сообщает в своем официальном телеграм-канале 3-я отдельная штурмовая бригада Украины (3ОШБ).
Ранее украинская сторона заявила о взятии Андреевки под свой контроль.
„Подобные заявления вредны, они несут угрозу для жизни личного состава и вредят выполнению боевых задач“, - отмечается в сообщении 3ОШБ,
Ошибочность более раннего сообщения подтвердила и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Основные бои, по ее словам, сейчас продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки и Клещеевки.
„Уточняю по поводу информации об освобождении Андреевки. Я не даю такую информацию без координации и согласования с военными. Произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий. В Адреевке есть определенный успех и по состоянию на данный момент продолжаются тяжелые бои“, - сообщила Маляр в телеграме.
РИА Новости сегодня сообщает, что подразделения Южной группировки войск отразили восемь атак ВСУ около населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Бердычи и Первомайское в ДНР.
Хуснуллин: левая часть Крымского моста, поврежденного взрывом в июле, открыта для движения автомобилей
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что левая часть Крымского моста открыта для движения автомобилей.
В середине июля на Крымском мосту, соединяющем Краснодарский край России с аннексированным полуостровом, произошли взрывы. Погибли два человека, движение по мосту было приостановлено. Москва обвинила Киев, но официально власти Украины не признавали ответственность за атаку. Источник Украинской службы Би-би-си в СБУ на условиях анонимности рассказывал о спецоперации с использованием морских дронов.
„К работам приступили уже в день теракта. Возвели временный рабочий мост, демонтировали поврежденное пролетное строение и надвинули новое. Для него потребовалось 267 тонн металла. Уложили асфальт. Теперь левая часть полностью готова принять поток автомобилей“, — утверждает Хуснуллин.
При этом он отметил, что еще необходимо замена второго пролетного строения. По его словам, открыть движение полностью власти рассчитывают к 1 ноября.
Международный уголовный суд открыл в Киеве свое представительство, которое возглавит эстонский дипломат
В четверг Генеральная прокуратура Украины объявила об открытии в Киеве филиала Международного уголовного суда (МУС). Возглавит отделение эстонский дипломат Каупо Кянд.
Бывший дипломат Министерства иностранных дел Эстонии Каупо Кянд, в настоящее время является представителем МУС в Украине. Ранее Кянд работал главой представительства МУС в Грузии.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил в социальных сетях, что открытие офиса в Киеве знаменует собой решительный шаг на пути к восстановлению справедливости, передает BBC.
Подробнее об этом читайте здесь.
„Медиазона“: на войне в Украине погиб уже второй командир 247 полка ВДВ
„Медиазона“ (внесена в России в реестр „иноагентов“) подтвердила гибель командира 247-го десантно-штурмового полка Василия Попова. Первым о его гибели, не называя фамилии, сообщил блогер Егор Гузенко, автор Z-канала „Тринадцатый“ в телеграме.
Издание пишет, что Василию Попову на момент гибели было 38 лет. В телефонных книгах он был записан как „капитан“ и „майор“, но в 2021 году учился в Общевойсковой академии Вооруженных сил, и, вероятно, перед назначением командиром полка получил более высокое звание. Командиром полка он, вероятно, стал не так давно — еще в августе подразделением руководил Петр Попов.
Командовавший подразделением гвардии полковник Константин Зизевский погиб в первые дни войны — 26 февраля 2022 года, отмечает „Медиазона“.
В Казахстане отменили концерты КВН команды „Камызяки“ после выступления в самопровозглашенной ДНР
Причиной отмены концертов „Камызяк“ в Алматы и Астане стали возмущение казахстанцев и запуск петиции против данных мероприятий. Об этом сообщили организаторы концерта — компания Vi Project.
Ранее, 13 сентября, крупные казахские инвет-платформы сняли с продаж билеты на выступления „Камызяк“. Концерты россиян должны были состояться в Алматы 5 октября, в Астане — 7 и 8 октября.
После анонса концертов КВН команды „Камызяки“ казахстанцы потребовали отметить мероприятие из-за выступления членов группы Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова в оккупированном Донбассе.
На платформе Аlash.online была петиция за отмену концертов „Камызяки“ в Казахстане. В объявление утверждается, что Мусагалиев вместе с комиком Нурланом Сабуровым „высмеивал“ казахский язык на федеральном канале ТНТ и более того со своей командой „выступал в оккупированном Донецке“. Петиция собрала более 18 тысяч голосов.
Это не первое выступление российских артистов, которое было отменено в Казахстане за поддержку российского военного вторжения в Украину. Так, в июне был отменен концерт певца Григория Лепса. За неделю до этого Лепс заявил, что намерен выплачивать миллион рублей за уничтожение танка Leopard в Украине.
Источник BBC News Украина в СБУ утверждает, что в результате удара по району Евпатории поражен комплекс ПВО „Триумф“. В российском минобороны уверяют, что атаковавшие Крым беспилотники были уничтожены
Как утверждает источник BBC News Украина в СБУ, сегодняшняя атака по военным объектам в районе Евпатории в оккупированном Крыму была совершена совместными силами СБУ и ВМС Украины.
По его словам, в результате был поражен российский комплекс ПВО „Триумф“.
Собеседник BBC News Украина в СБУ утверждает, что „сначала беспилотники СБУ поразили „глаза“ комплекса — радары и антенны. А после выведения из строя радиолокационных станций подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами „Нептун“ ударили по пусковым комплексам С300/400 „Триумф“».
Как ранее сегодня сообщала Русская служба Би-би-си, телеграм-каналы публиковали видео и фото большого столба дыма от взрыва в районе Евпатории в захваченном Россией Крыму. Столб дыма был подсвечен заревом, вероятно, от пожара.
Однако российское минобороны утверждает, что сегодня в 5:30 утра „пресекло“ атаку украинских беспилотников. В ведомстве заявили, что средства ПВО уничтожили одиннадцать дронов над территорией аннексированного Крыма.
Евросоюз снял санкции с российских бизнесменов Березкина, Шульгина, Ахмедова, а также погибшего в Украине полковника Шуваева
О снятии санкций с российского бизнесмена Григория Березкина, миллиардера Фархада Ахмедова, бывшего главы Ozon Александра Шульгина и погибшего в Украине в 2022 году полковника российской армии Георгия Шуваева говорится в официальном журнале ЕС.
О том, что ЕС не будет продлевать санкции в отношении четырех россиян стало известно накануне. Однако их фамилии не назывались.
Европейские санкции продлеваются каждые полгода, а текущие ограничительные меры истекают 15 сентября.
В начале сентября стало известно, что Европейский суд общей юрисдикции постановил снять санкции с Александра Шульгина. Санкции против Фархада Ахмедова, продавшего основные активы в России еще в 2012 году, с самого начала выглядели недоразумением, отмечает The Bell (внесен в реестр „иноагентов“ в России).
А вот почему Еврокомиссия снимает санкции с владельца холдинга ЕСН и медиахолдинга РБК Григория Березкина, названного в санкционном решении „подручным Путина“, понятно все меньше, пишет издание. Журналисты отмечают, что в отличие от Шульгина и Ахмедова, он остается при своих активах и подпадает под европейский критерий „влиятельного бизнесмена“.
Офис генпрокурора Украины: в результате обстрела села в Херсонской области погиб шестилетний ребенок
Село Новодмитровка в Херсонской области обстреляли после полуночи 14 сентября, говорится в сообщении Офиса генпрокурора Украины.
Снаряды попали по частному дому и его территории. В результате шестилетний мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью. Его 13-летний брат госпитализирован в тяжелом состоянии.
Также ранения получили три соседа, которые пытались помочь, но тоже попали под вражеский огонь, говорится в сообщении Офиса генпрокурора Украины.