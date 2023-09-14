ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (567-й день) | В результате обстрела села в Херсонской области погиб шестилетний ребенок, старший брат госпитализирован в тяжелом состоянии

В частности, ночью 13 сентября ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе.

Его слова сочетаются с действиями, которые Украина предпринимает в последнее время.

„В-третьих: нам необходимо прогнать остатки российского Черноморского флота из крымских территориальных вод и за их пределы и восстановить статус Черного моря как моря внешней юрисдикции. С этой целью уничтожаются ремонтная инфраструктура и российские военные корабли“, — рассказал Подоляк.

„Во-вторых: нам необходимо прекратить масштабную непрерывную поставку ресурсов и резервов в район активных боевых действий. С этой целью уничтожается транспортная логистика, в том числе незаконные объекты, такие как мост в Керченском проливе“.

„Во-первых: нам необходимо открыть небо над полуостровом, чтобы иметь возможность активно уничтожать российскую военную и складскую инфраструктуру. Для этого уничтожаются противоракетные системы/системы ПВО, в том числе „Триумф“.

Стратегия Украины по восстановлению контроля над Крымом сосредоточена на трех основных задачах, заявил в четверг советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Ранее Румыния официально признала падение на своей территории фрагментов дронов, аналогичных тем, которые российская армия запускает по украинским целям.

„В условиях активизации российских атак на украинские порты на Дунае расширение ограничений необходимо для обеспечения более эффективного мониторинга и контроля за использованием воздушного пространства“, — говорится в заявлении ведомства.

Министерство обороны Румынии, являющейся членом НАТО, запретило полеты пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов в радиусе 30 км от границы с Украиной на высоте менее 4 000 метров.

Румыния расширила запретную для полетов зону после того, как на ее территории были обнаружены обломки беспилотников вблизи украинских портов на реке Дунай, подвергшихся нападению со стороны России.

Румыния расширила ограничения на полеты на границе с Украиной после обнаружения обломков беспилотников

Пакет также направлен на препятствие развитию российского энергетического сектора и будущих источников прибыли, включая проекты по добыче газа в Арктике, горнодобывающей промышленности и заводов по производству и ремонту российского оружия.

Санкции введены против компаний и лиц из России, Турции, ОАЭ и Грузии, Словении и ЦАР, чтобы лишить Россию доступа к технологиям, деньгам и финансовым каналам, которые подпитывают ее войну против Украины.

США ввели новые санкции против десятков лиц и организаций – как российских, так и связанных с Россией, сообщило министерство финансов США.

США ввели новые санкции против десятков физлиц и компаний - российских и связанных с Россией

У российского дипломата, фамилия которого не называется, есть 48 часов, чтобы покинуть страну.

Словакия высылает российского дипломата за „прямо нарушающую Венскую конвенцию о дипломатических сношениях деятельность, которая была тщательно задокументирована компетентными органами“, сообщается на сайте словацкого МИДа.

Роберт Шонов проработал в Генеральном консульстве США во Владивостоке более 25 лет, пока в 2021 году Россия не распорядилась уволить местных сотрудников американской миссии.

Как сообщает МИД России, Силлин и Бернстайн „вели незаконную деятельность“ и поддерживали связь с бывшим сотрудником генконсульства США во Владивостоке Робертом Шоновым, которого ФСБ обвинила в сборе сведений о действиях российских войск в Украине, аннексии „новых территорий“ и мобилизации.

Первый секретарь посольства США в России Джеффри Силлин и второй секретарь Дэвид Бернстайн объявлены персонами нон грата, сообщил российский МИД.

Сегодня утром были атакованы два патрульных корабля РФ типа „Василий Быков“, которые, как сообщает украинская сторона, получили повреждения.

РИА Новости сегодня сообщает, что подразделения Южной группировки войск отразили восемь атак ВСУ около населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Бердычи и Первомайское в ДНР.

„Уточняю по поводу информации об освобождении Андреевки. Я не даю такую информацию без координации и согласования с военными. Произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий. В Адреевке есть определенный успех и по состоянию на данный момент продолжаются тяжелые бои“, - сообщила Маляр в телеграме.

Ошибочность более раннего сообщения подтвердила и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Основные бои, по ее словам, сейчас продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки и Клещеевки.

„Подобные заявления вредны, они несут угрозу для жизни личного состава и вредят выполнению боевых задач“, - отмечается в сообщении 3ОШБ,

„Заявления о взятии Андреевки ошибочны и преждевременны. Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещеевки и Андреевки“, - сообщает в своем официальном телеграм-канале 3-я отдельная штурмовая бригада Украины (3ОШБ).

Личные санкции коснулись, в частности, известных бизнесменов — Искандера Махмудова и Андрея Бокарева (Трансмашхолдинг), а также Игоря Алтушкина и его „Русской медной компании“.

Среди организаций и предприятий, связанных с деятельностью в Арктике и добычей полезных ископаемых, в списке значатся ООО „Янская горная компания“, ООО „Таймырские ресурсы“, ООО „Таймырская горная компания“, ООО „Сибирская угольная компания“, „Редметконцентрат“, ООО „Северная алмазная компания“, „АГД Даймондс“, „Арктическая перевалка“.

В середине июля на Крымском мосту, соединяющем Краснодарский край России с аннексированным полуостровом, произошли взрывы. Погибли два человека, движение по мосту было приостановлено. Москва обвинила Киев, но официально власти Украины не признавали ответственность за атаку. Источник Украинской службы Би-би-си в СБУ на условиях анонимности рассказывал о спецоперации с использованием морских дронов.

„К работам приступили уже в день теракта. Возвели временный рабочий мост, демонтировали поврежденное пролетное строение и надвинули новое. Для него потребовалось 267 тонн металла. Уложили асфальт. Теперь левая часть полностью готова принять поток автомобилей“, — утверждает Хуснуллин.

При этом он отметил, что еще необходимо замена второго пролетного строения. По его словам, открыть движение полностью власти рассчитывают к 1 ноября.

Международный уголовный суд открыл в Киеве свое представительство, которое возглавит эстонский дипломат

В четверг Генеральная прокуратура Украины объявила об открытии в Киеве филиала Международного уголовного суда (МУС). Возглавит отделение эстонский дипломат Каупо Кянд.

Бывший дипломат Министерства иностранных дел Эстонии Каупо Кянд, в настоящее время является представителем МУС в Украине. Ранее Кянд работал главой представительства МУС в Грузии.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил в социальных сетях, что открытие офиса в Киеве знаменует собой решительный шаг на пути к восстановлению справедливости, передает BBC.

Подробнее об этом читайте здесь.

„Медиазона“: на войне в Украине погиб уже второй командир 247 полка ВДВ

„Медиазона“ (внесена в России в реестр „иноагентов“) подтвердила гибель командира 247-го десантно-штурмового полка Василия Попова. Первым о его гибели, не называя фамилии, сообщил блогер Егор Гузенко, автор Z-канала „Тринадцатый“ в телеграме.