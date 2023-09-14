Международный уголовный суд открыл в Киеве свое представительство, которое возглавит эстонский дипломат

Бывший дипломат Министерства иностранных дел Эстонии Каупо Кянд, в настоящее время является представителем МУС в Украине. Ранее Кянд работал главой представительства МУС в Грузии.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил в социальных сетях, что открытие офиса в Киеве знаменует собой решительный шаг на пути к восстановлению справедливости, передает BBC.

„В Украине открыто представительство МУС - крупнейшее представительство МУС за пределами Гааги. Теперь наше сотрудничество будет еще более эффективным и результативным“, - написал Костин.

В заявлении МУС говорится, что с начала российского вторжения на Украине было зафиксировано более 104 000 военных преступлений. В заявлении также отмечается, что количество военных преступлений растет с каждым днем.

Международный уголовный суд расследует и выносит решения по делам о геноциде, преступлениях против человечности и преступлениях агрессии.

МУС также выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.