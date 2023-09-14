Певкур в Лондоне: Эстонские предприятия оборонной промышленности проявляют себя как конкурентоспособные партнеры

На встрече Певкура с Джеймсом Хиппи министры обсудили как ситуацию в Украине, так и двустороннее сотрудничество. „Mинистр вооруженных сил подтвердил, что сотрудничество с Эстонией будет продолжаться по плану. То же самое подтвердил и теневой министр обороны Джон Хили, для которого крайне важно, чтобы британцы выполнили взятые на себя обязательства по обеспечению защиты как Эстонии, так и НАТО“, - сказал Певкур.

Во время посещения выставки оборонной промышленности DSEI, министр обороны отметил, что Европейский оборонный фонд открыл совершенно новые возможности для развития оборонной промышленности, и приятно видеть, что эстонские предприятия проявляют себя на международном уровне как конкурентоспособные партнеры. „Проекты оборонного сотрудничества не только повышают нашу состоятельность в области безопасности, но и укрепляют трансграничные связи как внутри Европы, так и за пределами Европы“, - заявил министр обороны Ханно Певкур.

Министерство обороны и Силы обороны поддерживают предприятия в разработке и тестировании инновационных и высокотехнологичных решений. Сильными сторонами эстонских предприятий являются, прежде всего, военная робототехника, автономные системы, киберзащита, решения для мониторинга и приложения искусственного интеллекта, а также другие материалы и услуги в области обороны.

Целью ускорителя инноваций НАТО DIANA является поддержка предприятий, занимающихся глубокими технологиями, что объединило бы в интересах безопасности и обороны Североатлантического союза сильные стороны союзников в разработке и внедрении новых и поворотных технологий. Штаб-квартира DIANA находится в Лондоне, а отделения штаб-квартиры имеются в Таллинне и Галифаксе, Канада.