Певкур в Лондоне: Эстонские предприятия оборонной промышленности проявляют себя как конкурентоспособные партнеры(5)
Министр обороны Ханно Певкур находился с 11 по 13 сентября с визитом в Лондоне, чтобы встретиться с министром вооруженных сил Соединенного Королевства Джеймсом Хиппи, а также поддержать эстонскую оборонную промышленность на международной выставке оборонной промышленности DSEI, а также посетить штаб-квартиру НАТО DIANA.
На встрече Певкура с Джеймсом Хиппи министры обсудили как ситуацию в Украине, так и двустороннее сотрудничество. „Mинистр вооруженных сил подтвердил, что сотрудничество с Эстонией будет продолжаться по плану. То же самое подтвердил и теневой министр обороны Джон Хили, для которого крайне важно, чтобы британцы выполнили взятые на себя обязательства по обеспечению защиты как Эстонии, так и НАТО“, - сказал Певкур.
Во время посещения выставки оборонной промышленности DSEI, министр обороны отметил, что Европейский оборонный фонд открыл совершенно новые возможности для развития оборонной промышленности, и приятно видеть, что эстонские предприятия проявляют себя на международном уровне как конкурентоспособные партнеры. „Проекты оборонного сотрудничества не только повышают нашу состоятельность в области безопасности, но и укрепляют трансграничные связи как внутри Европы, так и за пределами Европы“, - заявил министр обороны Ханно Певкур.
Министерство обороны и Силы обороны поддерживают предприятия в разработке и тестировании инновационных и высокотехнологичных решений. Сильными сторонами эстонских предприятий являются, прежде всего, военная робототехника, автономные системы, киберзащита, решения для мониторинга и приложения искусственного интеллекта, а также другие материалы и услуги в области обороны.
Целью ускорителя инноваций НАТО DIANA является поддержка предприятий, занимающихся глубокими технологиями, что объединило бы в интересах безопасности и обороны Североатлантического союза сильные стороны союзников в разработке и внедрении новых и поворотных технологий. Штаб-квартира DIANA находится в Лондоне, а отделения штаб-квартиры имеются в Таллинне и Галифаксе, Канада.
„Я поблагодарил генерального директора DIANA профессора Дифу Чане и его команду за хорошее сотрудничество, в результате которого мы сможем уже в следующем году увидеть экспертов в области технологий в филиале штаб-квартиры DIANA в Таллинне. У нас есть повод гордиться участием эстонских предприятий - их уровень высок“, - сказал министр обороны Певкур.
В выставке DSEI с экспозициями в эстонском павильоне приняли участие 14 эстонских предприятий, которые были привезены на выставку совместным учреждением EAS и KredEx: Marduk Technologies, GScan, Nordic Armoury, Cybernetica, Milectria Est, Threod Systems, Samelin, SensusQ, Toci, Vegvisir, Terramil, Bristol Trust, Milrem Robotics, CybExer Technologies и Эстонская ассоциация оборонной и космической промышленности.
Кроме того, в ходе визита министр Певкур встретился с теневым министром обороны Великобритании от Лейбористской партии Джоном Хили, чтобы обсудить будущее оборонного сотрудничества между Великобританией и Эстонией.