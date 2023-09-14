ОБСУЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА В ВИХУЛА | Глава Минфина: у нас нет сейчас ресурсов поднимать зарплаты(16)
На сегодняшнем выездном заседании на мызе Вихула правительство несколько часов обсуждало возможные сокращения расходов бюджета, но, по словам представителей правящих партий, к конкретным решениям еще не пришли. Ситуация с госбюджетом, по их словам, неважная.
„Мы три часа говорили о сокращениях, и никуда не продвинулись, слишком разнятся цифры. Не хватает сотен миллионов, а не 200 [миллионов], я думаю, что в следующем году нехватка составляет 300-400 [миллионов]. Урезаниями это не решить, оттуда мы получим 20-40 миллионов, но сотен миллионов всё-таки не хватает“, - сказал порталу Delfi министр внутренних дел и лидер Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс.
По его словам, правительству следует рассмотреть и другие решения, например вариант обложения налогом банков, что смягчит ситуацию.
Ляэнеметс привел три важный пункта, за которые борются социал-демократы при составлении бюджета: нельзя на четыре года замораживать зарплаты; нужно заняться реформой транспортной подвижности, то есть уплотнением расписания поездов и автобусов; нельзя заниматься урезаниями лишь ради урезаний. „Слепого урезания мы не поддерживаем“, - сказал Ляэнеметс.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна (партия Eesti 200) сказал, что его партия выступает за то, чтобы финансы были в порядке. Но сегодня они не услышали решения, пока неясно, как решить проблемы, возникшие из-за трат предыдущих правительств. По его словам, сегодняшнее обсуждение было очень сложным. „Глядя на то, что было сделано раньше, какие были взяты обязательства, какой имеется экономический прогноз, то, честно говоря, мы находимся в глубоком минусе“, - признал Цахкна.
По его мнению, нельзя идти по пути урезания зарплат, но вопрос состоит в том, есть ли у государства деньги для повышения зарплат?
„Министр образования сказал, и в коалиционном договоре записано, что к 2027 году средняя зарплата учителей будет на уровне 120% от средней зарплаты в Эстонии. Если мы хотим эту договоренность выполнить, то нужно что-то в будущем году делать с учительскими зарплатами, это ясно“, - сказал он.
По словам министра финансов Марта Вырклаэва (Партия реформ), у правительства нет средств для увеличения постоянных расходов. „Если мы хотим начать понемножку выбираться из этой ямы, то мы должны сказать, что сейчас у нас нет ресурсов для повышения зарплат. Мы должны посмотреть, как сделать государство более эффективным.
Нельзя это делать за счет уменьшения зарплат спасателей или полицейских или сокращений, мы должны искать более мудрые решения, что-то реорганизовать, сказать, что мы не можем больше предлагать какие-то услуги — вот это будет решение“, - сказал Вырклаэв.
По его словам, сегодня они говорили на темы, которые до сей поры оставались в правительстве открытыми, и попытались договориться, с чем можно идти дальше и с чем нельзя.
Как сказал министр финансов, с точки зрения Партии реформ нет ни одного места, где они не были бы согласны урезать. Нужно исходить из того, что государство сейчас в стадии экономического спада.
В пятницу переговоры в Вихула по госбюджету на 2024 год и бюджетной стратегии на ближайшие четыре года продолжатся.
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