В пятницу Кристийне примет активное участие во Всемирном дне чистоты

Активное участие в уборке примет и „Lions klubi Kristiine“, который будет наводить чистоту в парке Лёвенру в субботу, 16 сентября. Учащиеся гимназии Кристийне будут убираться на благо района на этой и следующей неделе.

„В этом году в Эстонии особое внимание уделяется сбору пластиковых отходов и чистоте Балтийского моря. Поскольку в нашем районе нет выхода к морю, мы сосредоточимся на уборке мелкого мусора. Каждый окурок или любой другой мелкий мусор, брошенный на улице, влияет на ситуацию в Балтийском море. Мы планируем собрать мусор возле находящихся в районе остановок общественного транспорта и близлежащих магазинов“, – сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.