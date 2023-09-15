ЧП и криминал
15.09.2023, 13:45

„Обо мне ведь может пойти плохой слух“: жительница Таллинна опасается, что ее снимки попали в руки мошенников

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+ комментарий юриста
Анна Тамм
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Hacking, conceptual composite image Hacking, conceptual composite image. *** Hacking, conceptual composite image Hacking
ФОТО: IMAGO/Science Photo Library

Можно ли брать из интернета фотографии реальных людей и использовать их без разрешения? Именно это случилось с Ксенией из Таллинна, которая теперь всерьез опасается, что ее фото будут использоваться в мошеннических целях.

О том, что в Facebook появилась страничка с ворованными фотографиями, Ксения узнала 12 сентября от знакомой. Это шокировало девушку - на аватарке некой Марики действительно стояло ее фото.

„Мне написала девочка, которая у меня в друзьях. Она увидела, как человек с моим фото профиля выставляет товар на ФБ. Естественно, я сразу решила поделиться этой новостью с мужем, который хладнокровно посмотрел и сказал, что можно подать жалобу. Так мы и сделали, отправили незамедлительно пару сообщений. Через некоторое время пришел отказ от поддержки. Мы подали еще один репорт, а потом еще один, на каждый пришел отказ. Ближе к вечеру того же дня об этой новости уже знали самые близкие, которые поступили так же, потому что я попросила это у себя на странице“ - рассказывает Ксения.

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