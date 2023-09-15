„Обо мне ведь может пойти плохой слух“: жительница Таллинна опасается, что ее снимки попали в руки мошенников

„Мне написала девочка, которая у меня в друзьях. Она увидела, как человек с моим фото профиля выставляет товар на ФБ. Естественно, я сразу решила поделиться этой новостью с мужем, который хладнокровно посмотрел и сказал, что можно подать жалобу. Так мы и сделали, отправили незамедлительно пару сообщений. Через некоторое время пришел отказ от поддержки. Мы подали еще один репорт, а потом еще один, на каждый пришел отказ. Ближе к вечеру того же дня об этой новости уже знали самые близкие, которые поступили так же, потому что я попросила это у себя на странице“ - рассказывает Ксения.