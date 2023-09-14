Экономика
14.09.2023, 16:55

ЕЦБ в десятый раз повысил процентные ставки

 
Pressekonferenz der EZB Europaeische Zentralbank Impressionen des Hochhaus der EZB der Europaeischen Zentralbank in Fran
Pressekonferenz der EZB Europaeische Zentralbank Impressionen des Hochhaus der EZB der Europaeischen Zentralbank in Fran
ФОТО: IMAGO | IMAGO/Political-Moments

В четверг, 14 сентября, Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение в очередной раз повысить процентные ставки, передает RusDelfi.lv.

На заседании Совета ЕЦБ во Франкфурте было принято решение повысить ставку по основным операциям рефинансирования до 4,5%, ставку по депозитам овернайт до 4% и ставку по кредитам овернайт до 4,75%.

Все три ставки выросли на 0,25 процентных пункта.

Новые тарифы вступят в силу 20 сентября.

Совет ЕЦБ повысил процентные ставки десятое заседание подряд.

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