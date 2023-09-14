14.09.2023, 16:55
ЕЦБ в десятый раз повысил процентные ставки
ФОТО: | IMAGO/Political-Moments
В четверг, 14 сентября, Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение в очередной раз повысить процентные ставки, передает RusDelfi.lv.
На заседании Совета ЕЦБ во Франкфурте было принято решение повысить ставку по основным операциям рефинансирования до 4,5%, ставку по депозитам овернайт до 4% и ставку по кредитам овернайт до 4,75%.
Все три ставки выросли на 0,25 процентных пункта.
Новые тарифы вступят в силу 20 сентября.
Совет ЕЦБ повысил процентные ставки десятое заседание подряд.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.