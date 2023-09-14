ЕЦБ в десятый раз повысил процентные ставки

На заседании Совета ЕЦБ во Франкфурте было принято решение повысить ставку по основным операциям рефинансирования до 4,5%, ставку по депозитам овернайт до 4% и ставку по кредитам овернайт до 4,75%.

Все три ставки выросли на 0,25 процентных пункта.

Новые тарифы вступят в силу 20 сентября.

Совет ЕЦБ повысил процентные ставки десятое заседание подряд.

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