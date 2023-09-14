Конференция „Диалог с русскоязычной общиной“ соберет в Таллинне известных политиков, экспертов и журналистов

„Цель конференции – начать капитальный ремонт отношений между эстонцами и жителями нашей страны, у которых родным языком является русский. После начала войны в Украине напряжение и взаимное недоверие в обществе резко возросло. Часто можно услышать, что чуть ли не каждый второй русскоязычный житель Эстонии поддерживает действия России, что участие граждан РФ в муниципальных выборах угрожает безопасности, что главная причина более низкого уровня жизни русскоязычных – недостаточное владение эстонским. Что из этого правда, а что – миф? Предстоящая конференция станет, пожалуй, одной из самых серьезных за последние полтора года попыток возобновить диалог и сделать большой шаг навстречу друг другу“, – сказал президент Русскоязычного объединения социал-демократов Кирилл Клаус.



В рамках конференции пройдут три панельные дискуссии: „Как война в Украине повлияла на русскоязычную общину Эстонии?“, „Переход на эстоноязычное образование – кнут или пряник?“ и „Как русскоязычным догнать по доходам эстонцев?“



„Понятно, что военная агрессия России против Украины отразилась на отношениях между эстонцами и проживающими в нашей стране русскоязычными. Но как именно? И для чего важно разобраться в этом? Основы политики безопасности Эстонии подчеркивают крайнюю важность сплоченности общества. Но сплоченность людей разных национальностей невозможна без диалога и взаимопонимания. Поэтому так важно говорить об этом“, – отметил член парламентской комиссии по государственной обороне и глава эстонской делегации в ПА НАТО Раймонд Кальюлайд, один из спикеров в первой дискуссии.



На конференции также выступят депутат Европарламента и бывший посол Эстонии в России Марина Кальюранд, председатель фракции социал-демократов в Рийгикогу и бывший министр образования и науки Евгений Осиновский, журналисты Андрей Титов (ETV+ и „Радио 4), Сергей Метлев (Postimees на русском языке), Олеся Лагашина (“Деловые ведомости“) и Андрей Шумаков (Rus.Delfi), представитель Министерства образования и директор эстонской Нарвской государственной гимназии Ирене Кяосаар, директор Нарвского дома эстонского языка и и.о руководителя Таллиннского дома эстонского языка Фонда интеграции Анна Фарафонова, научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности (ICDS) Игорь Грецкий, руководитель бизнес-акселератора Beamline и учредитель нарвского центра инноваций OBJEKT Яна Будковская, стартап-предприниматель и соучредитель обучающей платформы Cerebrum Hub Владимир Ниинимяки. В роли модераторов выступят Артур Аукон (“Радио 4“), Владислав Лушин (SpeakSmart) и Кирилл Клаус. Ведущая конференции – вице-президент Русскоязычного объединения социал-демократов, соорганизатор благотворительного фонда „Тепло сердец“ Виктория Ерофеева.



Конференция пройдет на русском языке, вход бесплатный. Регистрация по ссылке обязательна: https://forms.gle/hQo1oX6gUq8N1csg7