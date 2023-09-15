Кийк: пенсия 1000 евро при нынешнем правительстве останется лишь мечтой

По словам председателя парламентской фракции центристов Танеля Кийка, действия правящих партий четко говорят о том, что их предвыборное обещание повысить среднюю пенсию минимум до 1000 евро выполнено не будет.



„Нет ничего удивительного, что реформисты, Eesti 200 и социал-демократы не поддержали инициативу центристов – еще весной премьер-министр Кая Каллас заявила, что повышать пенсии в ближайшие четыре года не входит в планы правительства. Это большая ошибка коалиции, в то же время - подтверждение тому, что проблемы пенсионеров волнуют только Центристскую партию. Перед выборами реформисты обещали повысить среднюю пенсию по старости до 1000 евро, а социал-демократы – до 1200 евро. Очередное невыполненное обещание и очередной пример того, что слова правительства расходятся с делом. Согласно результатам прогнозов, довести среднюю пенсию до 1000 евро, не говоря уже о 1200 евро, только за счет индексации не получится“, - сказал Танель Кийк.



Кийк напомнил, что по инициативе центристов начиная с 2005 года базовую часть пенсии в общей сложности повышали шесть раз. „Очень многие пожилые люди живут в риске бедности. Так, в 2020 году половина пенсионеров жили в относительной бедности, а среди одиноких пенсионеров этот показатель составлял 80%. В то же время цены в Эстонии в течение последних двух лет росли в два раза быстрее, чем в среднем в ЕС. Поэтому понятно, что необходимо поднять базовую часть пенсии“, - сказал Кийк.



Он добавил, что в период с 2020 по 2023 год, когда центристы входили в правительство, внеочередное повышение пенсии проводилось трижды. „Доходы наших пенсионеров значительно ниже, чем средняя зарплата по стране, также материальное положение пенсионеров в Эстонии хуже, чем в других странах ЕС. К сожалению, нынешнее правительство сосредоточено не на заботе о людях, а на повышении налогов и урезаниях, что лишь увеличивает социальное неравенство“, - отметил Кийк.