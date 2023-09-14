ФОТО | Члены правительства собрались на выездное заседание для формирования госбюджета

Переговоры по госбюджету пройдут сегодня и завтра (в пятницу). На пресс-конференции правительства в четверг отмечалось, что переговоры будут очень сложными, потому что с одной сторону нужно оживить экономику, но с другой — надо найти статьи экономии и сокращения бюджетных расходов.

Законопроекты по госбюджету на 2023 год и по бюджетной стратегии на 2023-2026 годы следует представить в Рийгикогу к концу сентября.

Вместе с проектом бюджета в парламент нужно будет передать и ряд законопроектов, которые непосредственно будут влиять на формирование бюджета.

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