ФОТО | Члены правительства собрались на выездное заседание для формирования госбюджета(5)
Правительство Эстонии собралось сегодня на мызе Вихула (Ляэне-Вирумаа), чтобы обсудить государственный бюджет будущего года и бюджетную стратегию на следующие четыре года.
Переговоры по госбюджету пройдут сегодня и завтра (в пятницу). На пресс-конференции правительства в четверг отмечалось, что переговоры будут очень сложными, потому что с одной сторону нужно оживить экономику, но с другой — надо найти статьи экономии и сокращения бюджетных расходов.
Законопроекты по госбюджету на 2023 год и по бюджетной стратегии на 2023-2026 годы следует представить в Рийгикогу к концу сентября.
Вместе с проектом бюджета в парламент нужно будет передать и ряд законопроектов, которые непосредственно будут влиять на формирование бюджета.
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