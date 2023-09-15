„Кая Каллас не видит причины по этому вопросу говорить, и мы тоже не видим“. Эстонские фирмы перевозят в Россию популярный медикамент(10)
После начала полномасштабной войны в Украине Эстония курьезным образом стала страной-транзитером известного лекарства.
Осенью и летом прошлого года транспортные фирмы Эстонии помогли ввезти в Россию лекарства от простуды Theraflu более чем на две миллиона евро.
Предприятие, перевозившее в Россию медикамент, пояснений не дает: „Кая Каллас не видит причины по этому вопросу говорить, и мы тоже не видим“.
Препарат Theraflu через границу перевозили три эстонские транспортные компании - Ater, Tesatrans и DSV Estonia. То, что первые две после начала полномасштабной войны продолжили перевозки в Россию, подтверждает и статистика выданных Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков Эстонии (ERAA) разрешений на перевозки.
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