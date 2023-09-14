Скандал вокруг мужа премьер-министра: конституционная комиссия не поддержала формирование следственной комиссии в Рийгикогу

По словам председателя конституционной комиссии Хендрика Йоханнеса Терраса, большинство в комиссии пришло к заключению, что вопросы депутатов могут обсудить уже существующие парламентские комиссии. Часть из них именно так и сделала. По этой причине в отдельной следственной комиссии нет необходимости. „На вопросы, которые инициаторы проекта хотят обсудить в следственной комиссии, уже даны ответы. Разумеется, если возникнут новые вопросы, то и на них мы сможем получить ответы. Создавая дублирующую комиссию, мы лишь неразумно потратим рабочее время парламента и деньги налогоплательщиков“, – сказал он.

Член конституционной комиссии Хелир-Валдор Сеэдер сообщил, что на протяжении последних недель во время обсуждений, связанных с бизнесом супруга премьер-министра, вопросов стало лишь больше. При этом поиск ответов на них в парламенте крайне раздроблен ввиду того, что этим занимаются разные комиссии. „Создание следственной комиссии позволило бы нам разом найти ответы на все вопросы. Это также соответствовало бы интересам премьер-министра и было бы наиболее эффективным с точки зрения работы парламента“, – отметил он.

Проектом постановления фракция Центристской партии Эстонии хотела бы сформировать следственную комиссию, в которую войдут представители всех фракций парламента. Комиссия займется выяснением обстоятельств, связанных с направленной на Россию коммерческой деятельностью предприятия, в котором участвует супруг премьер-министра, и сделает свои выводы и предложения по изменению правовых актов для того, чтобы в будущем избежать возникновения схожих ситуаций. Согласно проекту, следственная комиссия должна будет представить Рийгикогу и общественности заключительный отчет не позднее 15 декабря.