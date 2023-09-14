14.09.2023, 14:46
ВИДЕО | Кая Каллас о слухах о ее уходе: давление велико, но на данный момент я не планирую уходить в отставку(17)
Повышение зарплат в госсекторе? По мнению Каллас, это невозможно
Сегодня и завтра на мызе Вихула правительство обсудит госбюджет на следующий год. Ситуация напряженная, и премьер-министр Кая Каллас отметила, что ждать повышения зарплат спасателям, полицейским и учителям не стоит. В интервью говорится о позиции Каллас в свете скандала с восточными перевозками. До нее доходят слухи, что она скоро уйдет в отставку.