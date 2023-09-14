ВИДЕО | Кая Каллас о слухах о ее уходе: давление велико, но на данный момент я не планирую уходить в отставку

Сегодня вместо обычного полуденного времени в порядке исключения пресс-конференция правительства состоялась в 10 часов утра. После интервью министры отправились в Вихула. И сегодняшние, и завтрашние дискуссии, вероятно, затянутся до вечера. И ключевым словом там будет „урезание“.

Delfi спросил Каллас, достаточно ли, по ее мнению, сделали министры, чтобы найти возможности сокращения расходов в своих сферах. „Некоторые министры, безусловно, сделали больше, чем другие, так как кто-то утверждает, что урезать негде. Но часть - настоящие молодцы, - сказала она. - Это - тема для обсуждения. Этот момент создает неравную ситуацию в правительстве, когда одни держатся вместе, а другие говорят: нет, все должно продолжаться, как есть. А на самом деле внести свой вклад должны все“.