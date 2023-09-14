ФОТО | „Хорошая работа требует справедливой оплаты!“ Спасатели вышли на акцию накануне выездного заседания правительства

Спасатели, полицейские и сотрудники Центра тревоги вышли на пикет, так как планируемые бюджетные сокращения являются, по мнению организаторов акции, безответственными и ставят под угрозу внутреннюю безопасность в стране.

„Политики должны понимать, что в нынешней ситуации в сфере безопасности сокращения — это глупость и приведут нас к серьезному кризису. Замораживание зарплат вынуждает полицейских и спасателей смотреть в сторону частного сектора. Для того, чтобы поспевать за подорожанием жизни, многие коллеги уже сейчас работают на нескольких должностях, и не секрет, что все сложнее найти молодое пополнение — вместо сокращений нужно наоборот увеличить финансирование данной сферы“, - говорит доверенное лицо профсоюза Харди Тийтус.

Серьезные вопросы вызывает план сокращений и с точки зрения защиты населения.

„Как мы должны, по мнению политиков, должны обеспечить в военное время защиту тыла, если для соответствующей подготовки не выделяются средства? Ситуация, когда задачи постоянно добавляются, а финансирование для этого не предусмотрено, является безответственной и возмущает экспертов в этой области. - добавил он. - Политикам, конечно, нравится говорить, что внутренняя безопасность — это самая важная сфера, но это должно отражаться и в реальных решениях“.

Организаторы пикета требуют отказаться от сокращения финансирования учреждений и ведомств сферы внутренней безопасности, продолжить повышение зарплат, при этом минимальная зарплата в данной сфере должна составлять 1,2 от средней по Эстонии.

Эстонский профсоюз работников спасательных служб (Eesti Päästeala Töötajate Ametiühing - EPTAÜ) был создан в 2011 году, его членами являются спасатели. В 2023 году к профсоюзу присоединились сотрудники Центра тревоги, образовав в профсоюзе соответствующее отделение. Вместе они представляют и защищают права и интересы своих членов.

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