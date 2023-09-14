14.09.2023, 13:15
ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Станет прохладнее, ожидаются ночные заморозки
ФОТО: SVEN ARBET | DELFI MEEDIA
Последние теплые деньки остались позади, теперь нас ждет по-осеннему дождливая и прохладная погода. Так что пора уже отправлять летнюю одежду в шкаф, и доставать осенние куртки и сапоги.
В пятницу над Польшей набирает силу область высокого давления, которая будет смещаться на восток. Мы будем до воскресенья находиться под влиянием северной периферии этого антициклона. Погода ожидается без осадков, но прохладная. Ночью столбик термометра опустится до 3-5 градусов, днем будет показывать не выше 15 градусов, лишь в южных регионах Эстонии ожидается 17–18°.