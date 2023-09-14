ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Станет прохладнее, ожидаются ночные заморозки

В пятницу над Польшей набирает силу область высокого давления, которая будет смещаться на восток. Мы будем до воскресенья находиться под влиянием северной периферии этого антициклона. Погода ожидается без осадков, но прохладная. Ночью столбик термометра опустится до 3-5 градусов, днем будет показывать не выше 15 градусов, лишь в южных регионах Эстонии ожидается 17–18°.