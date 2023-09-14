Новости Эстонии
14.09.2023, 13:15

ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Станет прохладнее, ожидаются ночные заморозки

 
Хельве Мейтерн, синоптик
Наступила осень...
Наступила осень...
ФОТО: SVEN ARBET | DELFI MEEDIA

Последние теплые деньки остались позади, теперь нас ждет по-осеннему дождливая и прохладная погода. Так что пора уже отправлять летнюю одежду в шкаф, и доставать осенние куртки и сапоги.

В пятницу над Польшей набирает силу область высокого давления, которая будет смещаться на восток. Мы будем до воскресенья находиться под влиянием северной периферии этого антициклона. Погода ожидается без осадков, но прохладная. Ночью столбик термометра опустится до 3-5 градусов, днем будет показывать не выше 15 градусов, лишь в южных регионах Эстонии ожидается 17–18°.

В воскресенье с моря через Эстонию на восток пройдет область низкого давления. День будет дождливым, но довольно теплым. Ветер северо-западный, к вечеру воскресенья и в ночь на понедельник будет очень сильным. На место относительно теплых воздушных масс придут более прохладные.

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