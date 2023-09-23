Новости Эстонии
23.09.2023, 18:50

Сомелье Екатерина Пиунова: Эстония – идеальная страна, чтобы заниматься вином и изучать вино

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Екатерина Крылова
Сомелье Екатерина Пиунова
Сомелье Екатерина Пиунова
ФОТО: Som Maing | личный архив

Дипломированный сомелье и создатель алкокружка „Пила вино и хохотала“ в Таллинне Екатерина Пиунова превратила свое хобби в работу и теперь делится знаниями с другими. Сомелье рассказала RusDelfi, почему ее формат обрел популярность, каково учиться в школе сомелье и какое будущее у эстонского вина.

Первая дегустация

По образованию Екатерина журналист, и сама говорит, что никогда не планировала становиться сомелье. Изучение вина было для нее просто хобби: она ходила на дегустации и самостоятельно погружалась в винную тематику. В какой-то момент она поняла, что хочет развиваться дальше. Ей пришла в голову идея – проводить дружеские встречи на определенную винную тематику и дегустировать вино. Для удобства было создано мероприятие в Facebook. И тут произошло неожиданное.

„Вдруг мне начали писать абсолютно незнакомые люди: „Екатерина, а можно мы тоже придем?“ Потому что на тот момент, в 2016 году, на русском языке такого особо никто не делал. Я сама тогда ходила на эстонские ивенты. Это показало, что у людей есть интерес. И с самого первого мероприятия все было распродано. Люди стояли в очереди, чтобы записаться,“ - со смехом вспоминает Екатерина.

Спрос был большой – люди стучали в окна и в двери, чтобы попасть на дегустацию. После такого успеха Екатерина поняла, что дегустации должны быть открытыми для всех, а ей самой нужно пойти учиться.

Обучение

Многие думают, что обучение в школе сомелье – это сплошной праздник и веселье. На самом деле, все очень серьезно, и учеба требует полного погружения. Обучение длится два с половиной года и состоит из трех курсов.

Екатерина поступила в единственную в Эстонии школу сомелье, которая находится в Таллинне. Школа сомелье – частная, поэтому обучаться можно только на платной основе. Один курс стоит от 1000€ до 1750€.

Екатерина пришла туда уже с некоторым багажом знаний, поэтому, сдав экзамен за первый курс, сразу перешла на второй. Ее целью было систематизировать то, что она уже знала. И для нее самой стало неожиданностью, что учиться нужно так много.

„Там учат азам дегустации, дальше вы очень сильно углубляетесь в сорта винограда, страны и методы производства. На последнем курсе вообще дается большой блок о том, что не связано непосредственно с вином. У нас были лекции по сигарам, оливковому маслу, шоколаду и эногастрономии – по принципам сочетания вина и еды“.

Каждый студент школы сомелье преследует свои цели: кто-то хочется развить кругозор и завести новые знакомства, кто-то повысить свой доход. У Екатерины тоже была своя мотивация:

„У меня большой синдром самозванца. Когда ты имеешь какую-то бумажку, ты можешь сказать людям: „Я настоящий сомелье“. Мне это приносит самоуспокоение. Есть люди, которые считают, что всему можно обучиться самостоятельно. И это так: можно не учиться на журналиста и работать журналистом, можно не учиться на сомелье и работать сомелье. Но когда ты идешь получать знания в какой-то системе, на мой взгляд, это короткий путь. Нет ни одного аргумента, чтобы не пойти учиться, если ты хочешь в этом развиваться и этим заниматься“.

Обучение и экзамен проходят на эстонском языке. И, по наблюдениям Екатерины, русских людей на курсы приходит не очень много: один-два человека. Возможно, поэтому ее мероприятия имеют такую популярность – у людей есть желание узнавать о вине, но русскоязычных сомелье, которые смогли бы интересно и профессионально рассказать об этом, не так много.

Экзамены

Экзамен на сомелье не менее сложен, чем само обучение – немногие сдают его с первого раза. Он состоит из нескольких частей, включая теоретический тест, слепую дегустацию двух вин с полным органолептическим анализом, слепую дегустацию крепких напитков и сервировку.

Но можно сократить себе количество заданий на экзамене, поучаствовав в конкурсе для студентов школы сомелье. Он проводится в рамках конкурса на лучшего сомелье Эстонии – Eesti Parim Sommeljee.

„Конкурс похож на экзамен и помогает подготовиться к нему. Я участвовала в этом конкурсе и заняла второе место. Это очень круто (смеется). И часть заданий мне засчитали на экзамене. Обучение я закончила тоже на втором месте по нашему курсу. Это очень хорошо, особенно с учетом того, что я не эстонка. У меня нет проблем с эстонским языком, но, когда мы говорим про экзамен, многие задания нужно делать на время, и на неродном языке это гораздо сложнее“.

Помимо структурированных знаний и опыта, диплом сомелье позволяет вступить в Ассоциацию сомелье Эстонии. Это профессиональная ассоциация, которая организует свои мероприятия, поездки и позволяет быть в курсе винных тенденций.

Мероприятия

Каждый месяц Екатерина организует несколько публичных мероприятий, на которые может записаться любой желающий через Facebook и Instagram. Однако места раскупаются в считанные часы.

Если вы только начинаете свой винный путь, сомелье советует начать с вводной дегустации, на которой вам расскажут, чем вина отличаются между собой.

„Мой формат имеет популярность, потому что он обучающий. Я хочу дать людям информацию, я хочу их научить. Я не связана ни с какими поставщиками и мне неважно, купит ли человек вино после дегустации. На вводной дегустации я стараюсь людям объяснить, от чего зависит то, что они чувствуют. От чего зависит то, что им это вино нравится“.

Также Екатерина проводит частные мероприятия. В основном сомелье приглашают на дни рождения и корпоративы. Самый популярный формат мероприятия – винное казино.

„Винное казино – это слепая дегустация в игровой форме. Вы пьете вино из черных бокалов и пытаетесь угадать, что это за вино и делаете ставки. У вас есть 5 фишек, и каждый раунд вы делаете 5 ставок. Вы пытаетесь угадать цвет вина, тип или сорт винограда, страну, процент алкоголя и год“.

Помимо существующих форматов, в планах у Екатерины – возобновить винные туры, которые она проводила до ковида.

Какое вино выбрать в Таллинне до 15€?

Игристое вино, сделанное по классической технологии Cremant (Франции)

Белое сухое вино Riesling из Рейнгау (Германия)

Красное сухое вино Primitivo di Manduria (Италия)

Игристое вино Simonsig Kaapse Vonkel Brut

Красное сухое Barista Pinotage

Белое сухое Kloster Eberbach Riesling Classic

Инвестирование в вино

Сегодня инвестирование в вино перестает быть элитным занятием. Существует две опции инвестирования в вино: в акции винного фонда и в физическое вино. При инвестировании в физическое вино необходимо решать вопросы его хранения. Это довольно сложно. Екатерина выбрала для себя путь инвестирования в акции.

„По последним данным, винный рынок растет. Поэтому если у людей в принципе есть интерес к инвестициям, то есть смысл это изучить. Но я бы сказала, что вы сначала должны создать себе базовый инвестиционный портфель, а потом какую-то часть денег направить в вино. Начинать просто с вина по той простой причине, что оно вам нравится – это не самая эффективная стратегия“.

Вино в Эстонии

По мнению Екатерины, Эстония – идеальная страна, чтобы заниматься вином и изучать вино. „Эстония – не винная страна. Поэтому мы импортируем вино со всего мира, и здесь отличный выбор“. Если вы придете в супермаркет в какой-нибудь винной стране, например, Италии, Испании или Франции, там будут большие винные полки, но 90% из них – это местное вино. Еще хуже, когда оно именно этого региона“.

С прошлого года Эстония официально считается самой северной винодельческой страной в Евросоюзе. Однако, Екатерина считает, что будущее Эстонии не в виноградном вине – климат здесь неподходящий. Перспективное направление – это плодово-ягодные вина.

„Эти вина были в Эстонии всегда. Но сейчас эстонские виноделы вышли на принципиально другой уровень. Те игристые вина, которые они делают, например, из белой смородины, зеленой смородины и крыжовника – суперклассные. И они отличная альтернатива другим игристым винам“.

Пока единственный минус этих вин – цена (15–25€). Однако складывается впечатление, что им удается выдерживать конкуренцию – количество эстонских виноделен растет с каждым годом.

Где в Таллинне пить хорошее вино?

Time to Wine

Tiks

ROSÉ Carré d'Or

Наклейки на винах

На полках магазинов часто можно заметить бутылки с медалями или наклейками „Väga hea vein“ или „Best wine of 2020“. И каждый из нас хоть раз задумывался, стоит ли доверять им доверять?

„Все наклейки можно поделить на несколько категорий. Первая категория – это „Väga hea vein“ в разных интерпретациях. Такие наклейки клеят сами поставщики, и это на их совести. Дальше идут наклейки, которые указывают на стиль вина. Например, у Liviko есть наклейки Nautimus. На них изображен виноград четырех разных цветов: зеленый, желтый, красный и темно-красный. Зеленый – легкие белые вина, желтый – насыщенные белые вина, красный – легкие красные вина, темно-красный – насыщенные красные вина. Они помогают покупателям сориентироваться перед полкой. Далее идут наклейки различных конкурсов и винных критиков.<...> Например, я советую доверять, наклейкам „Mundus Vini“ – это крупнейший винный конкурс, который проводится в формате слепой дегустации. Там представлены вина со всего мира. Тысячная комиссия из сомелье и обычных потребителей дегустирует все вслепую и ставит пункты. По итогам винам присуждаются медали“.

Что почитать и посмотреть про вино?


Сериал „Капли Бога“

Фильм „Возвращение в Бургундию“

Книги „Винный сноб“, „Wine Folly: The Essential Guide to Wine“ и „Wine Folly: Magnum Edition: The Master Guide“

Онлайн-портал Simple Wine News

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