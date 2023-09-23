Сомелье Екатерина Пиунова: Эстония – идеальная страна, чтобы заниматься вином и изучать вино(4)
Дипломированный сомелье и создатель алкокружка „Пила вино и хохотала“ в Таллинне Екатерина Пиунова превратила свое хобби в работу и теперь делится знаниями с другими. Сомелье рассказала RusDelfi, почему ее формат обрел популярность, каково учиться в школе сомелье и какое будущее у эстонского вина.
Первая дегустация
По образованию Екатерина журналист, и сама говорит, что никогда не планировала становиться сомелье. Изучение вина было для нее просто хобби: она ходила на дегустации и самостоятельно погружалась в винную тематику. В какой-то момент она поняла, что хочет развиваться дальше. Ей пришла в голову идея – проводить дружеские встречи на определенную винную тематику и дегустировать вино. Для удобства было создано мероприятие в Facebook. И тут произошло неожиданное.
„Вдруг мне начали писать абсолютно незнакомые люди: „Екатерина, а можно мы тоже придем?“ Потому что на тот момент, в 2016 году, на русском языке такого особо никто не делал. Я сама тогда ходила на эстонские ивенты. Это показало, что у людей есть интерес. И с самого первого мероприятия все было распродано. Люди стояли в очереди, чтобы записаться,“ - со смехом вспоминает Екатерина.
Спрос был большой – люди стучали в окна и в двери, чтобы попасть на дегустацию. После такого успеха Екатерина поняла, что дегустации должны быть открытыми для всех, а ей самой нужно пойти учиться.
Обучение
Многие думают, что обучение в школе сомелье – это сплошной праздник и веселье. На самом деле, все очень серьезно, и учеба требует полного погружения. Обучение длится два с половиной года и состоит из трех курсов.
Екатерина поступила в единственную в Эстонии школу сомелье, которая находится в Таллинне. Школа сомелье – частная, поэтому обучаться можно только на платной основе. Один курс стоит от 1000€ до 1750€.
Екатерина пришла туда уже с некоторым багажом знаний, поэтому, сдав экзамен за первый курс, сразу перешла на второй. Ее целью было систематизировать то, что она уже знала. И для нее самой стало неожиданностью, что учиться нужно так много.
„Там учат азам дегустации, дальше вы очень сильно углубляетесь в сорта винограда, страны и методы производства. На последнем курсе вообще дается большой блок о том, что не связано непосредственно с вином. У нас были лекции по сигарам, оливковому маслу, шоколаду и эногастрономии – по принципам сочетания вина и еды“.
Каждый студент школы сомелье преследует свои цели: кто-то хочется развить кругозор и завести новые знакомства, кто-то повысить свой доход. У Екатерины тоже была своя мотивация:
„У меня большой синдром самозванца. Когда ты имеешь какую-то бумажку, ты можешь сказать людям: „Я настоящий сомелье“. Мне это приносит самоуспокоение. Есть люди, которые считают, что всему можно обучиться самостоятельно. И это так: можно не учиться на журналиста и работать журналистом, можно не учиться на сомелье и работать сомелье. Но когда ты идешь получать знания в какой-то системе, на мой взгляд, это короткий путь. Нет ни одного аргумента, чтобы не пойти учиться, если ты хочешь в этом развиваться и этим заниматься“.
Обучение и экзамен проходят на эстонском языке. И, по наблюдениям Екатерины, русских людей на курсы приходит не очень много: один-два человека. Возможно, поэтому ее мероприятия имеют такую популярность – у людей есть желание узнавать о вине, но русскоязычных сомелье, которые смогли бы интересно и профессионально рассказать об этом, не так много.
Экзамены
Экзамен на сомелье не менее сложен, чем само обучение – немногие сдают его с первого раза. Он состоит из нескольких частей, включая теоретический тест, слепую дегустацию двух вин с полным органолептическим анализом, слепую дегустацию крепких напитков и сервировку.
Но можно сократить себе количество заданий на экзамене, поучаствовав в конкурсе для студентов школы сомелье. Он проводится в рамках конкурса на лучшего сомелье Эстонии – Eesti Parim Sommeljee.
„Конкурс похож на экзамен и помогает подготовиться к нему. Я участвовала в этом конкурсе и заняла второе место. Это очень круто (смеется). И часть заданий мне засчитали на экзамене. Обучение я закончила тоже на втором месте по нашему курсу. Это очень хорошо, особенно с учетом того, что я не эстонка. У меня нет проблем с эстонским языком, но, когда мы говорим про экзамен, многие задания нужно делать на время, и на неродном языке это гораздо сложнее“.
Помимо структурированных знаний и опыта, диплом сомелье позволяет вступить в Ассоциацию сомелье Эстонии. Это профессиональная ассоциация, которая организует свои мероприятия, поездки и позволяет быть в курсе винных тенденций.
Мероприятия
Каждый месяц Екатерина организует несколько публичных мероприятий, на которые может записаться любой желающий через Facebook и Instagram. Однако места раскупаются в считанные часы.
Если вы только начинаете свой винный путь, сомелье советует начать с вводной дегустации, на которой вам расскажут, чем вина отличаются между собой.
„Мой формат имеет популярность, потому что он обучающий. Я хочу дать людям информацию, я хочу их научить. Я не связана ни с какими поставщиками и мне неважно, купит ли человек вино после дегустации. На вводной дегустации я стараюсь людям объяснить, от чего зависит то, что они чувствуют. От чего зависит то, что им это вино нравится“.
Также Екатерина проводит частные мероприятия. В основном сомелье приглашают на дни рождения и корпоративы. Самый популярный формат мероприятия – винное казино.
„Винное казино – это слепая дегустация в игровой форме. Вы пьете вино из черных бокалов и пытаетесь угадать, что это за вино и делаете ставки. У вас есть 5 фишек, и каждый раунд вы делаете 5 ставок. Вы пытаетесь угадать цвет вина, тип или сорт винограда, страну, процент алкоголя и год“.
Помимо существующих форматов, в планах у Екатерины – возобновить винные туры, которые она проводила до ковида.
Инвестирование в вино
Сегодня инвестирование в вино перестает быть элитным занятием. Существует две опции инвестирования в вино: в акции винного фонда и в физическое вино. При инвестировании в физическое вино необходимо решать вопросы его хранения. Это довольно сложно. Екатерина выбрала для себя путь инвестирования в акции.
„По последним данным, винный рынок растет. Поэтому если у людей в принципе есть интерес к инвестициям, то есть смысл это изучить. Но я бы сказала, что вы сначала должны создать себе базовый инвестиционный портфель, а потом какую-то часть денег направить в вино. Начинать просто с вина по той простой причине, что оно вам нравится – это не самая эффективная стратегия“.
Вино в Эстонии
По мнению Екатерины, Эстония – идеальная страна, чтобы заниматься вином и изучать вино. „Эстония – не винная страна. Поэтому мы импортируем вино со всего мира, и здесь отличный выбор“. Если вы придете в супермаркет в какой-нибудь винной стране, например, Италии, Испании или Франции, там будут большие винные полки, но 90% из них – это местное вино. Еще хуже, когда оно именно этого региона“.
С прошлого года Эстония официально считается самой северной винодельческой страной в Евросоюзе. Однако, Екатерина считает, что будущее Эстонии не в виноградном вине – климат здесь неподходящий. Перспективное направление – это плодово-ягодные вина.
„Эти вина были в Эстонии всегда. Но сейчас эстонские виноделы вышли на принципиально другой уровень. Те игристые вина, которые они делают, например, из белой смородины, зеленой смородины и крыжовника – суперклассные. И они отличная альтернатива другим игристым винам“.
Пока единственный минус этих вин – цена (15–25€). Однако складывается впечатление, что им удается выдерживать конкуренцию – количество эстонских виноделен растет с каждым годом.
Наклейки на винах
На полках магазинов часто можно заметить бутылки с медалями или наклейками „Väga hea vein“ или „Best wine of 2020“. И каждый из нас хоть раз задумывался, стоит ли доверять им доверять?
„Все наклейки можно поделить на несколько категорий. Первая категория – это „Väga hea vein“ в разных интерпретациях. Такие наклейки клеят сами поставщики, и это на их совести. Дальше идут наклейки, которые указывают на стиль вина. Например, у Liviko есть наклейки Nautimus. На них изображен виноград четырех разных цветов: зеленый, желтый, красный и темно-красный. Зеленый – легкие белые вина, желтый – насыщенные белые вина, красный – легкие красные вина, темно-красный – насыщенные красные вина. Они помогают покупателям сориентироваться перед полкой. Далее идут наклейки различных конкурсов и винных критиков.<...> Например, я советую доверять, наклейкам „Mundus Vini“ – это крупнейший винный конкурс, который проводится в формате слепой дегустации. Там представлены вина со всего мира. Тысячная комиссия из сомелье и обычных потребителей дегустирует все вслепую и ставит пункты. По итогам винам присуждаются медали“.
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