Сомелье Екатерина Пиунова: Эстония – идеальная страна, чтобы заниматься вином и изучать вино

„Там учат азам дегустации, дальше вы очень сильно углубляетесь в сорта винограда, страны и методы производства. На последнем курсе вообще дается большой блок о том, что не связано непосредственно с вином. У нас были лекции по сигарам, оливковому маслу, шоколаду и эногастрономии – по принципам сочетания вина и еды“.

Екатерина пришла туда уже с некоторым багажом знаний, поэтому, сдав экзамен за первый курс, сразу перешла на второй. Ее целью было систематизировать то, что она уже знала. И для нее самой стало неожиданностью, что учиться нужно так много.

Екатерина поступила в единственную в Эстонии школу сомелье, которая находится в Таллинне. Школа сомелье – частная, поэтому обучаться можно только на платной основе. Один курс стоит от 1000€ до 1750€.

Многие думают, что обучение в школе сомелье – это сплошной праздник и веселье. На самом деле, все очень серьезно, и учеба требует полного погружения. Обучение длится два с половиной года и состоит из трех курсов.

Спрос был большой – люди стучали в окна и в двери, чтобы попасть на дегустацию. После такого успеха Екатерина поняла, что дегустации должны быть открытыми для всех, а ей самой нужно пойти учиться.

„Вдруг мне начали писать абсолютно незнакомые люди: „Екатерина, а можно мы тоже придем?“ Потому что на тот момент, в 2016 году, на русском языке такого особо никто не делал. Я сама тогда ходила на эстонские ивенты. Это показало, что у людей есть интерес. И с самого первого мероприятия все было распродано. Люди стояли в очереди, чтобы записаться,“ - со смехом вспоминает Екатерина.

По образованию Екатерина журналист, и сама говорит, что никогда не планировала становиться сомелье. Изучение вина было для нее просто хобби: она ходила на дегустации и самостоятельно погружалась в винную тематику. В какой-то момент она поняла, что хочет развиваться дальше. Ей пришла в голову идея – проводить дружеские встречи на определенную винную тематику и дегустировать вино. Для удобства было создано мероприятие в Facebook. И тут произошло неожиданное.

Помимо структурированных знаний и опыта, диплом сомелье позволяет вступить в Ассоциацию сомелье Эстонии. Это профессиональная ассоциация, которая организует свои мероприятия, поездки и позволяет быть в курсе винных тенденций.

„Конкурс похож на экзамен и помогает подготовиться к нему. Я участвовала в этом конкурсе и заняла второе место. Это очень круто (смеется). И часть заданий мне засчитали на экзамене. Обучение я закончила тоже на втором месте по нашему курсу. Это очень хорошо, особенно с учетом того, что я не эстонка. У меня нет проблем с эстонским языком, но, когда мы говорим про экзамен, многие задания нужно делать на время, и на неродном языке это гораздо сложнее“.

Но можно сократить себе количество заданий на экзамене, поучаствовав в конкурсе для студентов школы сомелье. Он проводится в рамках конкурса на лучшего сомелье Эстонии – Eesti Parim Sommeljee.

Экзамен на сомелье не менее сложен, чем само обучение – немногие сдают его с первого раза. Он состоит из нескольких частей, включая теоретический тест, слепую дегустацию двух вин с полным органолептическим анализом, слепую дегустацию крепких напитков и сервировку.

Обучение и экзамен проходят на эстонском языке. И, по наблюдениям Екатерины, русских людей на курсы приходит не очень много: один-два человека. Возможно, поэтому ее мероприятия имеют такую популярность – у людей есть желание узнавать о вине, но русскоязычных сомелье, которые смогли бы интересно и профессионально рассказать об этом, не так много.

„У меня большой синдром самозванца. Когда ты имеешь какую-то бумажку, ты можешь сказать людям: „Я настоящий сомелье“. Мне это приносит самоуспокоение. Есть люди, которые считают, что всему можно обучиться самостоятельно. И это так: можно не учиться на журналиста и работать журналистом, можно не учиться на сомелье и работать сомелье. Но когда ты идешь получать знания в какой-то системе, на мой взгляд, это короткий путь. Нет ни одного аргумента, чтобы не пойти учиться, если ты хочешь в этом развиваться и этим заниматься“.

Каждый студент школы сомелье преследует свои цели: кто-то хочется развить кругозор и завести новые знакомства, кто-то повысить свой доход. У Екатерины тоже была своя мотивация:

Мероприятия

Каждый месяц Екатерина организует несколько публичных мероприятий, на которые может записаться любой желающий через Facebook и Instagram. Однако места раскупаются в считанные часы.

Если вы только начинаете свой винный путь, сомелье советует начать с вводной дегустации, на которой вам расскажут, чем вина отличаются между собой.

„Мой формат имеет популярность, потому что он обучающий. Я хочу дать людям информацию, я хочу их научить. Я не связана ни с какими поставщиками и мне неважно, купит ли человек вино после дегустации. На вводной дегустации я стараюсь людям объяснить, от чего зависит то, что они чувствуют. От чего зависит то, что им это вино нравится“.

Также Екатерина проводит частные мероприятия. В основном сомелье приглашают на дни рождения и корпоративы. Самый популярный формат мероприятия – винное казино.

„Винное казино – это слепая дегустация в игровой форме. Вы пьете вино из черных бокалов и пытаетесь угадать, что это за вино и делаете ставки. У вас есть 5 фишек, и каждый раунд вы делаете 5 ставок. Вы пытаетесь угадать цвет вина, тип или сорт винограда, страну, процент алкоголя и год“.

Помимо существующих форматов, в планах у Екатерины – возобновить винные туры, которые она проводила до ковида.

Какое вино выбрать в Таллинне до 15€? Игристое вино, сделанное по классической технологии Cremant (Франции) Белое сухое вино Riesling из Рейнгау (Германия) Красное сухое вино Primitivo di Manduria (Италия) Игристое вино Simonsig Kaapse Vonkel Brut Красное сухое Barista Pinotage Белое сухое Kloster Eberbach Riesling Classic

Инвестирование в вино

Сегодня инвестирование в вино перестает быть элитным занятием. Существует две опции инвестирования в вино: в акции винного фонда и в физическое вино. При инвестировании в физическое вино необходимо решать вопросы его хранения. Это довольно сложно. Екатерина выбрала для себя путь инвестирования в акции.

„По последним данным, винный рынок растет. Поэтому если у людей в принципе есть интерес к инвестициям, то есть смысл это изучить. Но я бы сказала, что вы сначала должны создать себе базовый инвестиционный портфель, а потом какую-то часть денег направить в вино. Начинать просто с вина по той простой причине, что оно вам нравится – это не самая эффективная стратегия“.

Вино в Эстонии