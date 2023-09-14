14.09.2023, 15:26
Умер бизнесмен, когда-то входивший в тройку богатейших людей Эстонии. Он долго жил в скромной квартире в Мустамяэ, а однажды стал жертвой похищения(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Завершил жизненный путь Яан Корпусов, занимавший 70-е место в последнем списке богатых людей по версии Äripäev. В сегодняшнем номере Eesti Päevaleht опубликовано сообщение о его смерти. Корпусов был одним из крупнейших владельцев Olympic Entertainment Group, вторым - Армин Кару. После продажи пакета акций его основным бизнесом остался Hendaya Invest. 29 сентября мужчине исполнилось бы 66 лет, пишет Delfi Ärileht.