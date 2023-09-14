Экономика
14.09.2023, 15:26

Умер бизнесмен, когда-то входивший в тройку богатейших людей Эстонии. Он долго жил в скромной квартире в Мустамяэ, а однажды стал жертвой похищения

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Яан Корпусов (второй слева) во времена Olympic Casino.
Яан Корпусов (второй слева) во времена Olympic Casino.
ФОТО: EE arhiiv | Delfi Meedia

Завершил жизненный путь Яан Корпусов, занимавший 70-е место в последнем списке богатых людей по версии Äripäev. В сегодняшнем номере Eesti Päevaleht опубликовано сообщение о его смерти. Корпусов был одним из крупнейших владельцев Olympic Entertainment Group, вторым - Армин Кару. После продажи пакета акций его основным бизнесом остался Hendaya Invest. 29 сентября мужчине исполнилось бы 66 лет, пишет Delfi Ärileht.

Второй крупный совладелец Olympic Entertainment Group и его соучредитель, наряду с Армином Кару, вел весьма скромный образ жизни. Настолько скромный, что долгие годы жил в квартире в Мустамяэ. Он принадлежал к элите богачей и много лет назад регулярно получал дивиденды в миллионы евро.

История с уходом Olympic Entertainment с биржи и выходом из нее крупных владельцев причинила немало боли мелким акционерам, которые недовольны и по сей день, ведь вопрос так и не был решен. Кару заработал на продаже 136 миллионов евро, Корпусов 54 миллиона евро.

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