Умер бизнесмен, когда-то входивший в тройку богатейших людей Эстонии. Он долго жил в скромной квартире в Мустамяэ, а однажды стал жертвой похищения

Второй крупный совладелец Olympic Entertainment Group и его соучредитель, наряду с Армином Кару, вел весьма скромный образ жизни. Настолько скромный, что долгие годы жил в квартире в Мустамяэ. Он принадлежал к элите богачей и много лет назад регулярно получал дивиденды в миллионы евро.

История с уходом Olympic Entertainment с биржи и выходом из нее крупных владельцев причинила немало боли мелким акционерам, которые недовольны и по сей день, ведь вопрос так и не был решен. Кару заработал на продаже 136 миллионов евро, Корпусов 54 миллиона евро.