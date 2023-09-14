Всемирный день чистоты приглашает на уборку кладбищ

„Пластиковые свечи и другие неразлагающиеся отходы в большом количестве встречаются и на кладбищах. Полусгоревшие пластиковые свечи разносятся ветром, а птицы принимают оставшийся в них воск за пищу. Очень радует, что в этом году Всемирный день чистоты охватит и кладбища, - сказал директор учреждения „Парк Кадриорг“ Айн Ярве. – Я надеюсь, что вместе мы сможем навести порядок на кладбищах и побудить людей задуматься об уборке и сортировке мусора“.

В этом году Всемирный день чистоты призван привлечь еще больше внимания к здоровью Балтийского моря и повысить осведомленность о том, что оно является одним из самых загрязненных морей в мире. В этом году в рамках Всемирного дня чистоты в сотрудничестве с компанией Gratitudes Services особое внимание будет уделено уборке на кладбищах. Толоки также пройдут на пляжах, водоемах, в лесах, парках и на городских улицах.

Дополнительная информация и регистрация на сайте maailmakoristus.ee .

Учреждение „Парк Кадриорг“, находящееся в ведении Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, управляет кладбищами Лийва, Пирита, Метсакальмисту, Сизелинна, Хийу-Раху, Рахумяэ и Пярнамяэ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.