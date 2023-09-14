ВИДЕО | Правительство рассказало о новых решениях. Лаури Ляэнеметс: мы пока не знаем, каким образом будем конфисковывать авто с номерами РФ

Он отметил, что уже вчера вечером на границе не было ни одной машины с российскими номерами. „Видимо, российские пограничники провели свою работу и уже не пропускали дальше эти автомобили“, - отметил министр.

„Согласно руководству, данному Еврокомиссией, автомобили, которые уже находятся на территории ЕС, следует конфисковать. Но ни одна страна ЕС пока эту меру не применяет. И ни у кого нет понимания, как это делать. В ближайшее время мы будем проводить работу, чтобы выработать эти механизмы, и тогда уже будет понятно, как действовать“, - сказал Ляэнеметс.

„Моя позиция такова, что эти машины в конечном итоге должны быть конфискованы. Непонятно вообще, почему эти автомобили здесь есть. Если эти люди живут в Эстонии постоянно, то почему они не имеют эстонскую регистрацию? А если приезжают сюда время от времени, то тоже непонятно, зачем и должны ли они тут находиться“.

В пресс-конференции также приняли премьер-министр Кая Каллас и министр образования и науки Кристина Каллас. Основная часть пресс-конференции касалась вопросов бюджета и грядущих налоговых изменений, а также мер экономии для того, чтобы государство смогло справиться с финансовыми трудностями.

Премьер-министр назвала переговоры по бюджету самыми сложными в истории страны. „Экономика - это сложная мозаика, которую мы будем собирать“, - сказала премьер-министр. Ляэнеметс выразил надежду, что они достигнут договоренностей по бюджету, потому что ситуация критическая, и от этих договоренностей зависит благополучие Эстонии. „Мы оказались в такой ситуации, потому что предвыборные обещания были противоречивые, и ситуация такая, что налоги повышать придется, каким бы непопулярным решением это не было.

„Те договоренности, которых мы достигли во время коалиционных переговоров, уточнились не в нашу пользу. Расходов стало больше, и с этим придется что-то делать“, - добавили министр образования и науки Кристина Каллас.

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