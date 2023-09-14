Новости Эстонии
14.09.2023, 12:35

ОПРОС | Поддержка Каи Каллас резко обвалилась

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Партия Каи Каллас пользуется большей популярностью среди избирателей, чем она сама.
Партия Каи Каллас пользуется большей популярностью среди избирателей, чем она сама.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Конечно, в падении популярности виновата не кто иной, как сама премьер-министр Кая Каллас, пишет Eesti Päevaleht.

Политическая буря, разразившаяся из-за российского бизнеса мужа Каи Каллас, которую она подогрела своей неудачной коммуникацией, бушует уже три недели. По данным опроса, проведенного по заказу Eesti Päevaleht и организованного Turu-Uuringute AS, поддержка Каи Каллас по сравнению с прошлым месяцем упала примерно на 5% до самого низкого уровня прошлого года: с 25% до 20%.

Однако неудача Каи Каллас на политической арене не поколебала веру избирателей реформистов в их любимую партию. Вопрос в человеке, а не в политической силе, показывают результаты опроса. Поддержка Партии реформ остается стабильной на уровне 23% с мая, за исключением июня. В июне рейтинг даже подскочил до 26%.

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