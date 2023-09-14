ОПРОС | Поддержка Каи Каллас резко обвалилась

Политическая буря, разразившаяся из-за российского бизнеса мужа Каи Каллас, которую она подогрела своей неудачной коммуникацией, бушует уже три недели. По данным опроса, проведенного по заказу Eesti Päevaleht и организованного Turu-Uuringute AS, поддержка Каи Каллас по сравнению с прошлым месяцем упала примерно на 5% до самого низкого уровня прошлого года: с 25% до 20%.