Несколько автобусов Lux Express, курсирующих между Таллинном и Санкт-Петербургом, зарегистрированы в России(3)
Со вчерашнего дня Эстония запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами, поскольку они теперь подпадают под санкции. Однако несколько автобусов Lux Express, курсирующих между Таллинном и Санкт-Петербургом, имеют российские номера, пишет Delfi Ärileht.
По словам коммерческого директора эстонского Lux Express Ингмара Рооса, автобусное сообщение между Эстонией и Россией осуществляется на основании разрешений на маршруты, выдаваемых в соответствии с соглашением между Министерством экономики и коммуникаций и Министерством транспорта России. Оно предусматривает осуществление перевозок транспортными компаниями обеих стран.
„Для выполнения взаимных транспортных обязательств Lux Express использует дочернюю компанию Eurolines, автобусы которой зарегистрированы в России и которые время от времени можно увидеть на эстонской стороне“, - добавил Роос.
Роос отметил, что применяемое сегодня ограничение не распространяется на общественный транспорт с количеством мест более 9. Это означает, что пакет санкций Еврокомиссии не ограничивает движение общественного транспорта через границы России и Евросоюза. „В пакете санкций ЕС сделано исключение для общественного транспорта - возможность сохраняется для людей, у которых есть острая необходимость передвигаться через российскую границу“, - пояснил Роос.
В июле и августе российскую границу на рейсах Lux Express пересекли 122 человека с разным гражданством.
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