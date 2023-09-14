Несколько автобусов Lux Express, курсирующих между Таллинном и Санкт-Петербургом, зарегистрированы в России

По словам коммерческого директора эстонского Lux Express Ингмара Рооса, автобусное сообщение между Эстонией и Россией осуществляется на основании разрешений на маршруты, выдаваемых в соответствии с соглашением между Министерством экономики и коммуникаций и Министерством транспорта России. Оно предусматривает осуществление перевозок транспортными компаниями обеих стран.

„Для выполнения взаимных транспортных обязательств Lux Express использует дочернюю компанию Eurolines, автобусы которой зарегистрированы в России и которые время от времени можно увидеть на эстонской стороне“, - добавил Роос.

Роос отметил, что применяемое сегодня ограничение не распространяется на общественный транспорт с количеством мест более 9. Это означает, что пакет санкций Еврокомиссии не ограничивает движение общественного транспорта через границы России и Евросоюза. „В пакете санкций ЕС сделано исключение для общественного транспорта - возможность сохраняется для людей, у которых есть острая необходимость передвигаться через российскую границу“, - пояснил Роос.

В июле и августе российскую границу на рейсах Lux Express пересекли 122 человека с разным гражданством.

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