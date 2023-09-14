Сводка за сутки: столкновение двух грузовиков, дети на самокате врезались в автомобиль

Вчера в 00:43 на улице Я. Смуули в Таллинне 25-летний мужчина, ехавший на электросамокате, не справился с управлением и упал. Пострадавшего доставили в больницу.

В 08:11 утра в поселке Сауга на 123 километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла 26-летний мужчина за рулем грузовика Volvo, груженного щебнем, отклонился с дороги влево и столкнулся со встречным грузовиком Scania, которым управлял 62-летний мужчина. В ДТП также попал автомобиль Scoda Kodiaq, которым управляла 48-летняя женщина. В „Шкоде“ также находилась 16-летняя девушка. Все участники дорожно-транспортного происшествия доставлены с места происшествия в Пярнускую больницу для проверки состояния здоровья.

В 10:04 на перекрестке улиц Китса и Пуувилья в Пайде 39-летняя женщина на мотоцикле Kawasaki свернула с перекрестка и врезалась в фонарный столб. Мотоциклистку доставили в больницу для осмотра.

Около 12:50 на улице Раху в Йыхви 24-летний мужчина ехал на велосипеде по тротуару и упал. Скорая помощь отвезла велосипедиста в больницу.

В 13:09 в Ряпина на улице Микси 11-летний мальчик ехал на электросамокате и упал. Скорая помощь оказала мальчику первую помощь на месте.

В 15:54 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в городе Нарва-Йыэсуу Ида-Вирумаа, на улице Метса, 34, где 49-летняя женщина ехала на электросамокате и упала. Женщину доставили в больницу.

В17:50 в городе Тырва, Валгамаа, на остановке общественного транспорта Gümnaasium, 11-летняя девочка и 13-летняя девочка ехали на электросамокате и врезались в автомобиль Ford, которым управляла 43-летняя женщина. Для проверки состояния здоровья 11-летнюю девочку отправили с родителями в отделение ЭМО Валгаской больницы.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .