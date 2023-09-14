Кылварт о недоверии Катри Райк: Месть - слишком простое объяснение ситуации(1)
Новоиспеченный председатель Центристской партии Михаил Кылварт признал, что общался с представителями двух фракций Нарвского горсобрания, которые решили объединиться в одну и предприняли попытку отправить в отставку мэра города Катри Райк, сообщает ERR.
В то же время Кылварт не согласен с утверждением Райк о том, что намерение созданной усилиями центристов новой правящей фракции в приграничном городе отправить мэра в отставку связано с тем, что она не продлила трудовые договоры с руководителями учебных заведений Нарвы, не владеющими эстонским языком на необходимом уровне.
Выступая накануне вечером в эфире „Первой студии“ на ETV Кылварт заявил, что предполагаемая месть является слишком простым объяснением ситуации.
По его словам, объединившиеся в единую силу две фракции горсобрания Нарвы в том числе недовольны отсутствием сотрудничества между управой и депутатским корпусом, отсутствием взаимного доверия, затянувшимся строительством некоторых объектов и так далее.
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