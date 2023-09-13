ФОТО | Полиция задержала в Таллинне предпринимателей, которых подозревают в нарушении санкций

„Предприниматели и связанное с ними коммерческое объединение подозреваются в нарушении введенных Евросоюзом санкций. Согласно предварительным подозрениям, предприниматели продолжили после введения в отношении России санкций экономическую деятельность с российским коммерческим объединением. Деятельность велась как напрямую с Россией, так и при посредничестве предприятия страны, не входящей в Евросоюз“, - пояснил Delfi прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Леэло Соомаа.

„Так как нарушение введенных ЕС санкций является преступлением, то для выяснения обстоятельств было возбуждено уголовное дело. Речь идет о предварительном подозрении, для проверки которого в рамках уголовного дела собираются дополнительные доказательства“, - добавил представитель прокуратуры.

Офис данного предприятия расположен в квартале Ротерманна.

О какой фирме идет речь, Delfi неизвестно.

За нарушение санкций в качестве наказания предусмотрен денежный штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

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