ЧП и криминал
14.09.2023, 12:50

В Ласнамяэ после процедуры иглоукалывания умерла женщина. Суд назвал виновного и вынес приговор

 
Надежда Шрамко в суде
Надежда Шрамко в суде
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

69-летняя Надежда Шрамко предлагала услуги иглоукалывания в подвале дома на улице Кивила (столичный район Ласнамяэ). В мае прошлого года она воткнула 44 иглы в тело клиентки. Через несколько часов в результате этой процедуры клиентка скончалась.

За три месяца до трагической процедуры Шрамко прошла двухдневный курс по иглоукалыванию. В 2009 году она уже была зарегистрирована, как предприниматель-физическое лицо. Подтвердить свою компетентность в сфере здравоохранения или профессиональную квалификацию в этой области она не смогла, хотя утверждала, что когда-то работала медсестрой.

До обучения иглоукалыванию, в феврале этого года, она предположительно работала массажисткой. Однако после окончания обучения стала предлагать услуги иглоукалывания за 50 евро. По словам Шрамко, иногда оказывала услуги бесплатно.

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