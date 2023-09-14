14.09.2023, 12:50
В Ласнамяэ после процедуры иглоукалывания умерла женщина. Суд назвал виновного и вынес приговор
ФОТО: | Delfi Meedia
69-летняя Надежда Шрамко предлагала услуги иглоукалывания в подвале дома на улице Кивила (столичный район Ласнамяэ). В мае прошлого года она воткнула 44 иглы в тело клиентки. Через несколько часов в результате этой процедуры клиентка скончалась.
За три месяца до трагической процедуры Шрамко прошла двухдневный курс по иглоукалыванию. В 2009 году она уже была зарегистрирована, как предприниматель-физическое лицо. Подтвердить свою компетентность в сфере здравоохранения или профессиональную квалификацию в этой области она не смогла, хотя утверждала, что когда-то работала медсестрой.